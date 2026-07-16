Messi im 33. Spiel: Er bricht alle WM-Rekorde

Lionel Messi stand im Halbfinale der WM 2026 gegen England auf dem Platz und stellte damit einen weiteren Rekord in der Geschichte der Weltmeisterschaften auf. Für den 39-jährigen Argentinier war es das 33. Spiel bei einer WM – damit lässt er seine engsten Verfolger weit hinter sich.

Das Spiel gegen England schreibt Geschichte

Argentinien besiegte England im Halbfinale mit 2:1 und zog zum zweiten Mal in Folge ins WM-Finale ein. Obwohl Lionel Messi in dieser Partie kein Tor erzielte, war er mit zwei Vorlagen der entscheidende Akteur beim Comeback seines Teams.

Diese Begegnung ging als Messis 33. WM-Spiel in die Geschichte ein. Im Finale 2022 hatte er mit seinem 26. Einsatz den bisherigen Rekord von Lothar Matthäus gebrochen. Sein Lauf bei der WM 2026 hat diese Marke nun noch weiter nach oben geschraubt.

Wie viele Spiele haben Ronaldo und Matthäus absolviert?

Cristiano Ronaldo Nach Abschluss seiner Teilnahme an der WM 2026 kommt er auf insgesamt 27 WM-Spiele. Obwohl der Portugiese sechsmal an diesem Turnier teilgenommen hat, liegt er sechs Spiele hinter Messi.

Spieler WM-Spiele Lionel Messi 33 Cristiano Ronaldo 27 Lothar Matthäus 25

Sollte Messi im Finale gegen Spanien auflaufen, wird er seinen Rekord auf 34 Spiele ausbauen. Angesichts des aktuellen Formats und des Alters des Spielers dürfte dieser Meilenstein in den kommenden Jahren kaum zu knacken sein.

Mit 21 Toren auch historisch die Nummer eins

Messis Rekorde beschränken sich nicht nur auf die Anzahl der Spiele. Während der WM 2026 steigerte er seine Torbilanz auf 21 Treffer und wurde damit zum besten Torschützen der WM-Geschichte. Laut Reuters hat er die Marke der deutschen Legende Miroslav Klose von 16 Toren längst übertroffen.

Der 39-Jährige erzielte allein beim Turnier 2026 acht Tore. Dies zeigt nicht nur, dass er über viele Jahre auf höchstem Niveau geblieben ist, sondern auch, dass er in entscheidenden Momenten die treibende Kraft für Argentinien ist.

Zwei Assists gegen England brachten einen weiteren Rekord

Messi lieferte im Halbfinale gegen England die Vorlagen für die Tore von Enzo Fernández und Lautaro Martínez. Damit stieg seine Anzahl an WM-Assists auf 12, was den höchsten Wert in der Geschichte des Wettbewerbs darstellt.

Statistik Messis Bilanz WM-Spiele 33 Tore 21 Assists 12 Teilnahmen an WMs 6 Finale 3

Messi gehört zudem zu den wenigen Spielern, die an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen haben. Sein Weg bei der WM begann 2006 und führt ihn 20 Jahre später erneut ins Finale.

Das dritte WM-Finale seiner Karriere

Das Duell gegen Spanien wird für Messi das dritte WM-Finale sein. 2014 verlor er das Endspiel gegen Deutschland, 2022 gewann er den Titel nach einem Elfmeterschießen gegen Frankreich.

Nun hat Argentinien die Chance, zum zweiten Mal in Folge Weltmeister zu werden. Sollte das Team von Scaloni Spanien besiegen, wäre es die erste Nationalmannschaft seit Brasilien (1958 und 1962), der eine Titelverteidigung gelingt.

Messi gegen Yamal im Finale

Im Finale der WM 2026 trifft Titelverteidiger Argentinien auf eines der konstantesten Teams Europas: Spanien. Während Spanien im Halbfinale Frankreich mit 2:0 besiegte, rettete Argentinien gegen England den Sieg in den letzten Minuten.

Im entscheidenden Spiel stehen sich der 39-jährige Messi und der 19-jährige Lamine Yamal gegenüber. Dieses Duell verspricht ein symbolisches Aufeinandertreffen zweier Ären zu werden – eine Legende, die Geschichte geschrieben hat, gegen ein neues Talent, das gerade die große Bühne betritt.

Wie viele Rekorde bringt das letzte Spiel noch?

Messi hat bei der WM 2026 bereits Rekorde bei Spielen, Toren und Assists aufgestellt. Im Finale gegen Spanien könnte er sein 34. Spiel bestreiten und seine Bilanz weiter ausbauen.

Doch das größte Ziel ist nicht die persönliche Statistik. Für den Kapitän Argentiniens ist die Hauptaufgabe, sein Team zum zweiten Mal in Folge zum Weltmeister zu machen.

Glauben Sie, dass Lionel Messi im Finale gegen Spanien einen weiteren entscheidenden Rekord aufstellen wird?