Josh Parisian schlägt Derrick Lewis in der zweiten Runde K.o.

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Josh Parisian schlägt Derrick Lewis in der zweiten Runde K.o.

Das großartige Turnier „UFC Freedom 250“, das zu Ehren des glorreichen 250-jährigen Jubiläums der US-Unabhängigkeit organisiert wurde, begeistert weiterhin die Fans der Mixed Martial Arts. Dieser historische Kampfabend, der im prestigeträchtigen Komplex des Weißen Hauses in Washington stattfindet, sichert sich mit seinen intensiven Kämpfen, die vorzeitig enden, einen festen Platz in der MMA-Geschichte. Das Aufeinandertreffen der Schwergewichtskämpfer auf der Fightcard zwang Tausende Zuschauer in der Arena dazu, sich von den Sitzen zu erheben. Zwei bekannte und gefürchtete amerikanische Giganten der Schwergewichtsklasse – Josh Parisian und der erfahrene Derrick Lewis – traten gegeneinander an.

Schwergewichts-Duell: Ein verheerendes Ende in der zweiten Runde

Als zwei massive Athleten mit einem Gesamtgewicht von über 250 Kilogramm den Ring betraten, herrschte eine echte Kampfstimmung in der Arena. Die Fans erwarteten, dass „The Black Beast“ (Derrick Lewis) seinen Gegner mit seinen traditionell verheerenden Schlägen besiegen würde. Doch im Octagon bot sich ein völlig anderes Bild. In der ersten Runde testeten beide Kämpfer einander mit kraftvollen Schlägen.

Während die zweite Runde des Kampfes lief, nutzte Josh Parisian geschickt die Ermüdungserscheinungen und defensiven Fehler seines Gegners aus. Seine präzise, kraftvolle und verheerende Kombination brachte Lewis aus dem Gleichgewicht und schickte ihn auf die Matte. Der Ringrichter bewertete die Situation, brach den Kampf sofort ab und verzeichnete einen glänzenden Sieg für Parisian.

Anhand der offiziellen MMA-Analysetabelle unten können Sie sich mit diesem Schwergewichts-Duell bei „UFC Freedom 250“ und dem einzigartigen Rekord des Turniers vertraut machen:

Veranstaltungs- und Kampfstatus

Gewichtsklasse und Division

Siegreicher amerikanischer Star

Besiegter ehemaliger Herausforderer

Runde und Art des Kampfendes

Serie der K.o.-Siege des Turniers

UFC Freedom 250


(Jubiläums-Show)

Schwergewicht


(Schwergewichtskämpfer)

Josh Parisian

Derrick Lewis


("The Black Beast")

Runde 2, K.o.


(Vorzeitiges Ende)

4 Kämpfe in Folge


(100% K.o.-Quote)

Vier Kämpfe – vier verheerende K.o.-Siege!

Der Ausgang dieses Duells ist nicht nur wegen des Sieges von Josh Parisian bedeutsam, sondern auch wegen der einzigartigen und erschreckenden Statistik, die bei diesem Jubiläumsturnier verzeichnet wurde. Tatsache ist, dass alle vier bisher ausgetragenen Kämpfe vorzeitig endeten, und zwar durch spektakuläre Knockouts. Der Kampf zwischen Josh Parisian und Derrick Lewis ging als vierter schöner Knockout im vierten Kampf der Show in die Geschichte ein. Das festliche Turnier, das vom Weißen Haus ausgerichtet wird, versorgt die Fans weiterhin mit purem Adrenalin.

Verfolgen Sie die sensationellsten und unerwartetsten Knockouts im UFC-Octagon, die intensiven Duelle der Schwergewichts-Giganten, exklusive Berichte aus den heißesten Zentren der Sportwelt und die zuverlässigsten Nachrichten bei uns auf den Zamin-Seiten!

Josh HockitDerrick LewisUFC Freedom 250WashingtonUSA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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