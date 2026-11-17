Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodovhat selbst auf die Frage geantwortet, ob eine Rückkehr nach Russland möglich sei. Der Stürmer, der derzeit für den türkischen Verein Istanbul Başakşehir spielt, wurde gefragt, was er von der Option hält, seine Karriere beim russischen Team FK Rostow zu beenden. Der Fußballer erklärte, dass er in dieser Angelegenheit noch keine Entscheidung getroffen habe.

In einem Gespräch mit Vertretern einer der renommiertesten russischen Sportpublikationen, „Sport-Express“, wurde Shomurodov nach der Möglichkeit einer Rückkehr in die russische Premier Liga in der Zukunft gefragt.

„Darüber muss man gründlich nachdenken“

Journalisten fragten den usbekischen Stürmer nach der Möglichkeit, zu Rostow zurückzukehren und seine Profikarriere genau bei diesem Verein zu beenden.

— Was halten Sie davon, in Zukunft in die Premier Liga zurückzukehren und Ihre Karriere bei Rostow zu beenden?

— Daran habe ich bisher nicht gedacht.

— Ist eine solche Option für Sie interessant?

— Darüber muss man gründlich nachdenken, — antwortete Eldor Shomurodov.

Der Spieler hat die Möglichkeit einer Rückkehr nach Russland also nicht ausgeschlossen, gab jedoch an, dass er derzeit keine konkreten Pläne diesbezüglich habe. Seine Antwort dürfte bei den Fans von Rostow auf Interesse stoßen, da Shomurodovs Zeit in Russland eng mit diesem Verein verbunden ist.

In Rostow entfalteten sich Eldors neue Facetten

Nachdem Shomurodov in Usbekistan für Masch’al und Bunyodkor gespielt hatte, wechselte er 2017 in die russische Liga. Er steigerte sein Können weiter, während er bei Rostow unter der Leitung von Waleri Karpin spielte.

In diesem Team kamen die Fähigkeiten des Stürmers voll zur Geltung. Durch seine Leistungen in der russischen Meisterschaft begann Eldor auch international Aufmerksamkeit zu erregen.

Er bestritt insgesamt 91 Spiele für Rostow, erzielte 18 Tore und gab 12 Vorlagen.

Von Russland nach Italien, von Italien in die Türkei

Im Sommer 2020 transferierte Rostow den usbekischen Stürmer zum italienischen Verein Genua CFC. Dies war der Beginn von Eldors großer Reise im europäischen Fußball.

Später vertrat er Vereine wie AS Rom, Spezia Calcio und Cagliari Calcio. Die in der italienischen Meisterschaft gesammelte Erfahrung trug zu seiner weiteren Entwicklung als Spieler bei.

Im Sommer 2025 lieh der türkische Verein Istanbul Başakşehir Shomurodov von der AS Rom aus. Der usbekische Stürmer zeigte auch in seinem neuen Team eine starke Leistung und führte die Torschützenliste der Liga mit 22 Treffern an. Später erwarb der türkische Verein seine Transferrechte vollständig.

Usbekistans bester Torschütze

Derzeit ist der 31-jährige Eldor Shomurodov der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der usbekischen Nationalmannschaft. Er hat in 98 Länderspielen 47 Tore erzielt.

Eine mögliche Rückkehr Shomurodovs zu Rostow bleibt vorerst eine Option, die nur in Gesprächen mit Journalisten diskutiert wurde. Der Spieler selbst hat diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen.

Für seine Fans in Russland ist jedoch allein diese Antwort interessant. Schließlich waren Eldors Jahre in Rostow eine der wichtigsten Etappen, die ihm den Weg in den europäischen Fußball ebneten. Könnte er in Zukunft noch einmal das Trikot seines ehemaligen Vereins tragen? Die Zeit wird diese Frage beantworten.