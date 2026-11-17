Der Präsident von Kirgisistan Sadyr Dschaparow wurde bei einem Treffen mit den Bewohnern der Region Issyk-Kul mit einem unerwarteten Einwand konfrontiert. Der lokale Unternehmer Kubat Alimbekow sprach den Konflikt um den Erholungskomplex „Novel“ an, dessen Wert auf 40 Millionen Dollar geschätzt wird, und nannte den Namen des Bruders des Präsidenten, Askarbek Dschaparow. Das Staatsoberhaupt erklärte, sein Bruder habe keine Anteile an dem Hotel, und ordnete eine Untersuchung des Falls an. Kurz darauf teilte der Geheimdienst mit, dass der dem Investor entstandene Schaden ersetzt worden sei und ihm 100 Prozent der Anteile am Unternehmen übertragen wurden.

Dieser Vorfall in Kirgisistan rückte nicht nur das Schicksal eines 40-Millionen-Dollar-Objekts in den Fokus, sondern auch Fragen zu den Rechten ausländischer Investoren und der Rolle naher Verwandter von Staatsbeamten.

Besonders bemerkenswert ist, dass der Konflikt bei einem öffentlichen Treffen unter Beteiligung des Präsidenten zur Sprache kam. Der Unternehmer trug sein Anliegen direkt dem Staatsoberhaupt vor und forderte eine Klärung der seit Jahren ungelösten Angelegenheit.

Wie begann der Konflikt um das 40-Millionen-Dollar-Hotel?

Am 13. November 2026 Sadyr Dschaparow traf sich mit den Bewohnern der Region Issyk-Kul. Während des Gesprächs sprach der lokale Unternehmer Kubat Alimbekow die Situation um den Erholungskomplex „Novel“ an.

Er behauptete, dass er nach einer Klage gegen ihn im Jahr 2023 vom Staatlichen Komitee für Nationale Sicherheit unter Druck gesetzt wurde und sein Eigentum im Wert von etwa 40 Millionen Dollar verlor.

Alimbekow betonte, er habe sich bereits zuvor an die Behörden gewandt, doch eine Person aus dem engen Umfeld des Präsidenten habe die Aufklärung des Falls verhindert.

Der Präsident forderte ihn auf, den Namen dieser Person offen zu nennen. Daraufhin nannte der Unternehmer Askarbek Dschaparow.

Sadyr Dschaparow was sagte er über seinen Bruder?

Der kirgisische Staatschef kommentierte die Situation und betonte, dass sein Bruder weder Eigentümer des Hotels sei noch Anteile daran halte.

Laut Dschaparow habe sich ein russischer Unternehmer über Askarbek an ihn gewandt. Dieser Unternehmer habe berichtet, dass der von Russen erbaute Erholungsort beschlagnahmt worden sei und Drohungen gegen Investoren ausgesprochen wurden.

Der Präsident erklärte, er habe sich mit dem Geschäftsmann getroffen und angewiesen, die Situation zu prüfen und das Eigentum zurückzugeben, falls sich die illegale Beschlagnahmung bestätige.

Sadyr Dschaparow versicherte, dass sein Bruder nicht einmal ein Prozent Anteil an diesem Hotel besitze. Zudem wies er das Staatliche Komitee für Nationale Sicherheit an, detaillierte Informationen zu diesem Fall offenzulegen.

Welche Informationen gab der Geheimdienst bekannt?

Nach der Anweisung des Präsidenten gab das Staatliche Komitee für Nationale Sicherheit Kirgisistans eine offizielle Stellungnahme zum Rechtsstatus des Erholungskomplexes „Novel“ ab.

Nach Angaben der Behörde wurde im Rahmen des Strafverfahrens wegen der Aneignung und Veruntreuung von Eigentum eines ausländischen Investors der entstandene Schaden vollständig kompensiert.

Als Entschädigung erhielt der Investor 100 Prozent der Anteile am Stammkapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Ayseo“, zu der das Erholungszentrum „Novel“ gehört.

Der Geheimdienst stellte einen weiteren wichtigen Punkt klar: Das Erholungszentrum „Novel“ wurde nicht in die Bilanz der Behörde übertragen. Das Objekt verbleibt im Eigentum der Firma „Ayseo“, deren vollständige Anteile im Rahmen des Schadensausgleichs an den geschädigten Investor übertragen wurden.

Das bedeutet, in der offiziellen Erklärung wurde nicht gesagt, dass das Hotel an eine staatliche Stelle überging, sondern dass der ausländische Investor durch die Unternehmensanteile entschädigt wurde.

Gibt es in dem Konflikt noch offene Fragen?

Bei diesem Vorfall ist es wichtig, mehrere Aspekte voneinander zu unterscheiden.

Erstens behauptete Kubat Alimbekow, dass sein 40-Millionen-Dollar-Eigentum beschlagnahmt wurde. Zweitens erklärte der Präsident, dass sein Bruder keine Anteile an dem Objekt habe. Drittens teilte der Geheimdienst mit, dass der Schaden des ausländischen Investors ersetzt wurde und er 100 Prozent der Anteile an der Firma „Ayseo“ erhielt.

Diese Erklärungen bedeuten nicht, dass alle rechtlichen Details des Falls und Alimbekows Eigentumsansprüche vollständig geklärt sind. Die offizielle Mitteilung besagt, dass die Entschädigung an den ausländischen Investor ging, aber es wurden keine weiteren Informationen über die rechtliche Beziehung zwischen dem Unternehmer und dem Investor sowie über das Endergebnis aller Eigentumsansprüche gegeben.

Daher wäre es nicht korrekt, den Vorfall mit der simplen Schlussfolgerung „das Hotel wurde zurückgegeben“ abzutun. Es ist von Bedeutung, an wen und auf welcher Rechtsgrundlage die Unternehmensanteile übertragen wurden und wie die Interessen aller Beteiligten des ursprünglichen Eigentumsstreits gewahrt wurden.

Fazit: Offener Dialog und das Thema Investorenrechte stehen erneut auf der Tagesordnung

Dieser Vorfall in Kirgisistan erregte Aufsehen, da ein Unternehmer während eines offenen Dialogs des Staatsoberhauptes mit der Bevölkerung schwere Vorwürfe erhob.

Der Konflikt um den 40-Millionen-Dollar-Komplex „Novel“ hat erneut gezeigt, wie wichtig die Unverletzlichkeit von Investoreneigentum, die rechtmäßige Lösung von Eigentumsstreitigkeiten und die Rechenschaftspflicht staatlicher Stellen sind.

Denn für jeden Unternehmer, der in ein Land investieren möchte, ist die wichtigste Garantie der verlässliche Schutz seines Eigentums, seiner Rechte und seiner rechtmäßigen Interessen.

Alle Fragen zu diesem Vorfall können nur durch offizielle Erklärungen, transparente rechtliche Informationen und das Endergebnis des Streits geklärt werden.