Virgil van Dijk erklärt, warum er seine Länderspielkarriere fortsetzt

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Virgil van Dijk erklärt, warum er seine Länderspielkarriere fortsetzt

Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk enthüllte, dass er nach der schwierigen Zeit nach der Weltmeisterschaft ernsthaft darüber nachgedacht hatte, seine Karriere in der niederländischen Nationalmannschaft zu beenden. Der erfahrene Verteidiger gab zu, dass die Kritik und der externe Druck nach dem Turnier ihn dazu brachten, seine Zukunft im Nationalteam in Frage zu stellen. Dies berichtete Goal.com. berichtet .

Zur Erinnerung: Die niederländische Nationalmannschaft sah sich nach dem frühen Ausscheiden aus dem Wettbewerb heftiger Kritik in der Heimat ausgesetzt. Insbesondere gab es nach dem Scheitern der Mannschaft im Elfmeterschießen massiven Druck seitens der Presse und der Öffentlichkeit. Van Dijk erzählte, dass er Zeit mit seiner Familie verbracht habe, um sich auszuruhen und die Situation zu analysieren.

Ein entscheidendes Treffen mit dem Trainer

Laut Informationen von ixbt.com und anderen internationalen Publikationen war ein persönliches Gespräch mit dem neuen Cheftrainer der Nationalmannschaft der entscheidende Faktor für das Umdenken des Spielers. Laut Virgil bestätigte ein zehnsekündiges Gespräch mit dem neuen Trainer seine Entscheidung, im Nationalteam zu bleiben.

Während des Gesprächs wurden keine langfristigen Taktiken oder Pläne diskutiert, sondern einfacher menschlicher Respekt und das Gefühl, geschätzt zu werden. Der Verteidiger verhehlte nicht, dass genau diese Anerkennung im äußeren Umfeld gefehlt hatte.

Unbegründete Kritik und die Wahrheit

Van Dijk äußerte seinen Ärger über die Versuche, ihn zum Sündenbock für das Scheitern der Mannschaft zu machen. Seiner Meinung nach bestanden einige in den Medien verbreitete Informationen ausschließlich aus haltlosen Gerüchten.

Insbesondere wies er kategorisch Behauptungen zurück, er sei der Grund für taktische Änderungen gewesen oder habe gar den niederländischen Fußball zerstört. Der 33-jährige Spieler betonte, dass er seine Verantwortung gegenüber der Mannschaft verstehe, aber ungerechte Anschuldigungen einen übermäßigen psychischen Druck erzeugt hätten.

Nachdem der neue Trainer ihn an seine Rolle und Bedeutung in der Nationalmannschaft erinnert und das nötige Vertrauen zurückgegeben hatte, erkannte der Spieler, dass er wieder bereit war, mit Freude auf dem Platz zu stehen. Damit wurde klar, dass der Kapitän der Nationalmannschaft auch im kommenden Zyklus die Ehre seines Landes verteidigen wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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