Virgil van Dijk gibt Liverpools neuem Talent einen Rat

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Virgil van Dijk gibt Liverpools neuem Talent einen Rat

Liverpools Kapitän Virgil van Dijk riet dem jungen Verteidiger des Klubs, Ifeanyi Ndukwe, seine bevorstehende Leihe als wichtigen Entwicklungsschritt zu betrachten. Obwohl der 18-jährige Österreicher im Trainingslager der Saisonvorbereitung überzeugte, kann er in Pflichtspielen nicht zum Einsatz kommen. Goal.com berichtet .

Wie The Athletic berichtet, hinterließ der junge Innenverteidiger, der von Austria Wien kam, während des Trainingslagers in den USA einen positiven Eindruck beim Trainerteam. Gegen Sunderland, Wrexham, Leeds United und Monaco zeigte er souveräne Leistungen.

Probleme mit der Arbeitserlaubnis und die Leihoption

Der Hauptgrund dafür, dass Ifeanyi Ndukwe nicht sofort für Liverpool spielen kann, liegt in den Anforderungen des englischen Fußballverbands für eine Arbeitserlaubnis. Nach den Regeln muss ein Spieler anhand bestimmter Kriterien 15 Punkte sammeln, doch der junge Verteidiger hat diese Marke bislang nicht erreicht.

Daher plant die Klubführung, den Spieler an einen anderen Verein auszuleihen. Virgil van Dijk ist der Meinung, dass dies ein wichtiger Schritt für die professionelle Entwicklung des Youngsters und seine künftige Etablierung in der ersten Mannschaft sein könnte.

Starkes Interesse europäischer Klubs

Derzeit kämpfen mehrere ernsthafte Interessenten aus Europa um Ndukwe. Der Quelle zufolge wollen Vertreter der deutschen Bundesliga, aus Portugal und der dänischen Liga den 18-Jährigen verpflichten.

Wenn der Spieler in eine stärkere Liga wechselt, könnte er die erforderlichen Punkte schneller sammeln und 2027 die Möglichkeit zu einer dauerhaften Rückkehr nach Liverpool erhalten. Das könnte den Grundstein für seine weitere Karriere legen.

Weitere Veränderungen im Kader

Virgil van Dijk sprach außerdem über andere neue Spieler auf Liverpools Trainingsgelände. Dabei ging er insbesondere auf die Neuzugänge und den Zustand von Jeremy Jacquet ein, der sich von seiner Verletzung erholt.

Der Kapitän erklärte, dass er mit Jacquet gesprochen habe, und hoffe, dass der junge Verteidiger bald ins Mannschaftstraining zurückkehren werde. Liverpools Trainerteam behält alle jungen Talente im Blick, um während der Saison für ausreichende Kaderbreite zu sorgen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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