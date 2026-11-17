Kirgisische Nationalmannschaft besiegt Vietnam auswärts
Die kirgisische Nationalmannschaft bestritt im Rahmen ihres Trainingslagers in Vietnam ein weiteres Freundschaftsspiel. In einer hart umkämpften Partie zeigten die kirgisischen Spieler auf gegnerischem Platz großen Kampfgeist und mit 2:1 gewannen das Spiel.
Torreiche Schlussminuten
Das Spiel begann mit einer aktiven Phase der Gastgeber, in der der vietnamesische Spieler Nguyen Dinh in der 19. Minute den Führungstreffer erzielte. Dennoch kämpfte die kirgisische Nationalmannschaft bis zum Schlusspfiff weiter und drehte die Partie komplett.
Der Ausgleich: In der 86. Minute erzielte der erfahrene Verteidiger Valeriy Kichin den Ausgleichstreffer.
Der Siegtreffer: Nur zwei Minuten später, in der 88. Minute, Erbol Atabayev traf ins gegnerische Tor und sicherte seinem Team den hart erkämpften Sieg.
Spieldetails
Statistiken
Datum des Spiels
17. November
Austragungsort
Vietnam (Trainingslager)
Endstand
Kirgisistan — Vietnam 2:1
Torschützen
Valeriy Kichin (86.), Erbol Atabayev (88.) — Nguyen Dinh (19.)
Spiele im Rahmen des Trainingslagers
Es ist erwähnenswert, dass dies das zweite Freundschaftsspiel der kirgisischen Nationalmannschaft während ihres Trainingslagers in Vietnam war. Zuvor hatten die Kirgisen bereits gegen die Auswahl von Chinesisch Taipeh getestet. Solche Vorbereitungsspiele dienen dazu, den Kader vor offiziellen Pflichtspielen zu testen und taktische Abläufe zu festigen.
Wie bewerten Sie die Moral und den späten Sieg der kirgisischen Nationalmannschaft im Hinblick auf die kommenden Spiele? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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