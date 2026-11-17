Die kirgisische Nationalmannschaft bestritt im Rahmen ihres Trainingslagers in Vietnam ein weiteres Freundschaftsspiel. In einer hart umkämpften Partie zeigten die kirgisischen Spieler auf gegnerischem Platz großen Kampfgeist und mit 2:1 gewannen das Spiel.

Torreiche Schlussminuten

Das Spiel begann mit einer aktiven Phase der Gastgeber, in der der vietnamesische Spieler Nguyen Dinh in der 19. Minute den Führungstreffer erzielte. Dennoch kämpfte die kirgisische Nationalmannschaft bis zum Schlusspfiff weiter und drehte die Partie komplett.