Mann stürzt wegen Ablenkung durch Smartphone aus dem zweiten Stock

Auf einer Baustelle in Vietnam ist ein Mann abgelenkt von seinem Telefon aus dem zweiten Stock in die Tiefe gestürzt. Die schockierenden Momente des Vorfalls wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, wie Haberler berichtet.

Es wurde bekannt, dass der Mann das Objekt besuchte, um die Bauarbeiten zu beaufsichtigen. Während er im zweiten Stock lief, starrte er auf seinen Bildschirm. Aus diesem Grund bemerkte er die große Öffnung im Boden vor ihm nicht.

Nur Sekunden später trat der Mann in die Lücke und stürzte in das darunterliegende Stockwerk. Das Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien und erregte große Aufmerksamkeit.

Einigen Berichten zufolge erlitt der Mann bei dem Sturz mehrere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen jedoch keine gesicherten Informationen vor.

Dieser Vorfall hat erneut gezeigt, dass selbst eine kurze Unaufmerksamkeit in gefährlichen Bereichen wie Baustellen zu schwerwiegenden Folgen führen kann.