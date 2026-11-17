Der King’s Cup in Thailand ist zu Ende gegangen. Im entscheidenden Finale des Turniers traf die gastgebende Nationalmannschaft aus Thailand auf die Auswahl aus Tadschikistan. In einer hart umkämpften Partie nutzten die Thailänder ihre Chancen effizient, gewannen mit 3:0 und sicherten sich damit den Turniersieg.

Rote Karte und Spielverlauf

Während die erste Halbzeit noch ausgeglichen verlief, gerieten die Tadschiken in große Schwierigkeiten. In der 38. Minute wurde Nozim Bobojonov nach einem groben Foul vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen. In Unterzahl musste die tadschikische Nationalmannschaft kurz darauf den ersten Gegentreffer hinnehmen.

Torschützen: Für Thailand eröffnete Supachok Sarachat in der 40. Minute den Torreigen, während Tirasak Poeyfimay in der zweiten Halbzeit mit zwei Treffern in der 50. und 75. Minute einen Doppelpack schnürte.

Im Spiel um Platz 3 des Turniers besiegte die Nationalmannschaft aus Oman Brunei mit 7 Toren ohne Gegentreffer und beendete das Turnier erfolgreich.

Mannschaften Finalergebnis / Platzierung Thailand 1. Platz (Sieger des King’s Cup) Tadschikistan 2. Platz (Silbermedaille) Oman 3. Platz (Hoher Sieg gegen Brunei)

Aufstellungen

Im Finale schickten die Trainer beider Mannschaften folgende Aufstellungen ins Rennen:

Tadschikistan: Oleg Baklov, Zoir Dzhuraboev, Vakhdat Khanonov (Mekhrubon Karimov, 62.), Tabrez Islomov (Mukhammadzhon Rakhimov, 76.), Alidzhon Karomatullozoda, Amirbek Dzhuraboev (Alisher Shukurov, 46.), Ehsoni Panshanbe, Shervoni Mabatshoev (Azizbek Khaitov, 62.), Nozim Bobojonov, Parvizdzhon Umarboev (Abdullo Ibragimzoda, 76.), Sheriddin Boboev (Nuriddin Khamrokulov, 46.).

Platzverweis: Nozim Bobojonov (38.).

Wie sehr hat der frühe Platzverweis Ihrer Meinung nach den Spielplan und das Ergebnis der tadschikischen Nationalmannschaft beeinflusst? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!