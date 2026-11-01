Zwei Frauen in Kaspiysk wegen Nichtaufstehens bei der russischen Nationalhymne zu 2500 Rubel Geldstrafe verurteilt

In der Stadt Kaspiysk in Dagestan wurden zwei Frauen administrativ bestraft, weil sie während der russischen Nationalhymne nicht aufgestanden waren. Jede von ihnen wurde zu einer Geldstrafe von 2500 Rubel (ca. 372.944 Sum) verurteilt. Obwohl eine der Frauen angab, ein kleines Kind bei sich gehabt zu haben, und die andere sich unwohl gefühlt habe, berücksichtigte das Gericht ihre Argumente nicht. Dies berichtete The Caucasian Knot.

Es wurde bekannt gegeben, dass gegen beide Frauen ein Ordnungswidrigkeitenprotokoll wegen Verstoßes gegen die Regeln zur Verwendung der Staatssymbole der Russischen Föderation erstellt wurde.

Nach Angaben des Pressedienstes des Obersten Gerichts von Dagestan ereignete sich der Vorfall am 1. September während einer feierlichen Veranstaltung zum Tag des Wissens im Bildungszentrum der Republik. Als die russische Nationalhymne erklang, blieben beide Frauen sitzen.

In der Gerichtsverhandlung bekannten sie sich nicht schuldig. Eine der Frauen erklärte, sie habe wegen ihres kleinen Kindes auf dem Schoß nicht aufstehen können. Die zweite Frau erklärte, sie habe sich zu diesem Zeitpunkt unwohl gefühlt und sei aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage gewesen aufzustehen.

Die Richter erachteten die vorgebrachten Gründe jedoch nicht als ausreichend und befanden beide für schuldig, eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben. Bisher liegen keine Informationen darüber vor, ob die bestraften Frauen mit dem Gerichtsurteil unzufrieden sind und ob sie Berufung bei einer höheren Instanz einlegen werden.

Ähnliche Vorfälle gab es bereits in der Kaukasusregion.

In den nordkaukasischen Republiken wurden Bürger bereits früher wegen Respektlosigkeit gegenüber der Nationalhymne während deren Aufführung administrativ bestraft. Solche Vorfälle ereigneten sich insbesondere im Rahmen von Bildungseinrichtungen und Sportveranstaltungen.

Zum Beispiel wurden im Juli 2024 Protokolle gegen Eltern von Schülern erstellt, die bei einer Abschlussfeier in einer Schule in Naltschik während der russischen Nationalhymne nicht aufgestanden waren.

Infolgedessen wurden acht Bewohner von Kabardino-Balkarien zu einer Geldstrafe von jeweils 3.000 Rubel verurteilt. Unter den Bestraften befand sich auch ein Mitarbeiter des Unternehmens RusHydro. Berichten zufolge forderte das Unternehmen von ihm eine öffentliche Entschuldigung für den Vorfall.

Ebenso wurden im April 2025 in den Republiken Kabardino-Balkarien und Karatschai-Tscherkessien acht Personen wegen Respektlosigkeit gegenüber der Nationalhymne bei Sportwettkämpfen mit Geldstrafen belegt.

Später wurde ein ähnlicher Vorfall in der Stadt Tscherkessk registriert. Ein 20-jähriger Mann, der im Stadion während der russischen Nationalhymne nicht aufgestanden war, wurde administrativ bestraft.

Somit zeigt der jüngste Vorfall in Dagestan, dass die administrativen Verfahren im Zusammenhang mit der Haltung zur Nationalhymne und den Regeln zur Verwendung von Staatssymbolen in einigen Regionen Russlands andauern.