Mendes bewertet Abdulmanaps Vermächtnis: „Er ebnete einer ganzen Generation den Weg“

Die Erfolge von Kämpfern aus Dagestan und dem Kaukasus in der UFC und anderen großen MMA-Organisationen sind kein Zufallsphänomen. Der renommierte Trainer Javier Mendez nannte den verstorbenen Abdulmanap Nurmagomedov als eine der wichtigsten Figuren hinter dieser Entwicklung.

Seiner Ansicht nach war Abdulmanap mehr als der Trainer, der Khabib Nurmagomedov zum Champion machte. Das von ihm entwickelte System, seine Disziplin und seine Einstellung zum Sport leben bis heute durch eine neue Generation von Kämpfern weiter.

Es geht nicht nur um Khabib

Der Name Abdulmanap Nurmagomedov ist MMA-Fans weltweit vor allem als Trainer und Vater von Khabib bestens bekannt.

Javier Mendez betont jedoch, dass sein Einfluss weit über die Karriere eines einzelnen Athleten hinausging.

Abdulmanap arbeitete jahrelang mit jungen Sportlern in Dagestan und vermittelte ihnen ein einzigartiges Trainingssystem, das Freistilringen, Sambo und Mixed Martial Arts miteinander verband. Später begannen Kämpfer aus dieser Schule, auf der internationalen Bühne Erfolge zu feiern.

Khabib Nurmagomedovs Aufstieg zum ungeschlagenen UFC-Champion war das größte Ereignis, das dieses System weltweit bekannt machte.

Mendes nennt den entscheidenden Faktor

Laut Javier Mendez lag Abdulmanaps Stärke nicht nur in technischem Wissen oder körperlicher Vorbereitung.

Er verlangte von seinen Kämpfern strikte Disziplin und stellte die Einstellung zum Training, den Respekt vor Älteren und die Verantwortung für das eigene Handeln auf eine Stufe mit dem sportlichen Können.

In seiner Schule bedeutete ein Kämpfer zu sein also nicht einfach nur, im Oktagon zu gewinnen.

Als wichtig galt auch, wie sich ein Athlet außerhalb der Trainingshalle verhielt, wie er mit seinem Team umging und ob er selbst nach Erfolgen diszipliniert blieb.

Mendes betont, dass dieser Ansatz dazu beitrug, viele seiner Schüler langfristig auf hohem Niveau im Profisport zu halten.

Warum ist die Schule aus Dagestan so erfolgreich?

Wenn in den vergangenen Jahren über Kämpfer aus Dagestan gesprochen wurde, traten fast immer dieselben Eigenschaften hervor: eine starke Ringerbasis, eine hervorragende körperliche Verfassung, Ruhe unter Druck und die konsequente Einhaltung des Kampfplans.

Dieser Stil zielt darauf ab, den Gegner nicht nur technisch, sondern auch psychisch und körperlich zu zermürben.

Abdulmanap Nurmagomedov war dafür, dieses System bereits in jungen Jahren aufzubauen. Der Athlet sollte zunächst ein solides Fundament entwickeln und anschließend schrittweise Schlagtechniken, Bodenkampf und Taktik ergänzen.

So entstand in seinem Umfeld ein konkurrenzfähiges Klima, in dem sich die Kämpfer gegenseitig kontinuierlich verbesserten.

Das Vermächtnis lebt nach Khabib weiter

Nach dem Tod von Abdulmanap Nurmagomedov stellten sich viele Menschen dieselbe Frage: Wie würde es mit der von ihm aufgebauten Schule weitergehen?

Mit der Zeit wurde ein Teil der Antwort sichtbar.

Khabib Nurmagomedov führte selbst die Prinzipien fort, die er von seinem Vater für das Training und die Führung eines Teams gelernt hatte. Islam Makhachev und weitere Spitzenkämpfer aus diesem Umfeld begannen, im internationalen MMA große Erfolge zu feiern.

In diesem Sinne besteht Abdulmanaps größtes Vermächtnis nicht in einem einzelnen Meisterschaftsgürtel. Er hinterließ ein System, das auch nach seinem Tod weiter funktioniert.

Mendes: Ihn zu ersetzen ist nicht einfach

Als Trainer, der viele Jahre mit der Familie Nurmagomedov zusammenarbeitete, konnte Javier Mendez Abdulmanaps Einfluss aus nächster Nähe erleben.

Seiner Einschätzung nach ist es äußerst schwierig, einen solchen Trainer vollständig zu ersetzen. Abdulmanap war zugleich Mentor, Stratege und konsequenter Erzieher.

Seine Ideen leben jedoch durch seine Schüler weiter.

Wenn heute neue Kämpfer aus Dagestan und dem Kaukasus die großen Arenen erobern, sieht Mendes eine der Wurzeln dieser Entwicklung in der von Abdulmanap aufgebauten Schule.

Das wahre Vermächtnis eines Trainers wird nicht nur daran gemessen, wie viele Champions er hervorbringt. Wenn seine Methoden auch nach seinem Tod weiter funktionieren, wird das Ausmaß seines Einflusses besonders deutlich.

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