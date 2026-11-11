Der amtierende UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen und MMA-Superstar Islam Makhachev äußerte sich zu einer speziellen Akkreditierung, die ihm bei den Sambo-Weltmeisterschaften in der usbekischen Hauptstadt Taschkent verliehen wurde. Der berühmte Kämpfer aus Dagestan betonte, dass er diese Mission mit großer Verantwortung annehme und versprach, diese Sportart auf ein neues Niveau zu heben.

„Wir werden Sambo weltweit weiterentwickeln“

Makhachev präsentierte auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen den bei dem prestigeträchtigen Turnier in Taschkent erhaltenen Status und hinterließ eine kurze, entschlossene Botschaft:

„Wir werden Sambo weltweit weiterentwickeln“.

Sambo bildet das wichtige Fundament in der Profikarriere von Islam Makhachev. Bevor der Athlet in die Welt der MMA einstieg, gewann er Titel als russischer Meister und Weltmeister im Combat Sambo. Seine einzigartigen Fähigkeiten im Bodenkampf und seine Dominanz im Oktagon sind eng mit den Lektionen dieser Schule verbunden.

Indikator / Phase Karriere und Erfolge von Islam Makhachev Alter und Herkunft 35 Jahre, Dagestan (Russland) Basis-Sportart Russischer Meister und Weltmeister im Combat Sambo MMA-Karriere Nimmt seit 2010 an Profikämpfen teil UFC-Debüt 2015 Erster Meisterschaftsgürtel 2022 – Champion im Leichtgewicht (bis 70 kg) Titelverteidigungen Seinen Titel im Leichtgewicht 4-mal erfolgreich verteidigt Zweiter Meisterschaftsgürtel 2025 – Gewinn der Meisterschaft im Weltergewicht Neue Mission Erhielt in Taschkent die Akkreditierung zur internationalen Förderung von Sambo

„Sambo ist nicht nur eine Kampfkunst, sondern eine Schule der Disziplin und Entschlossenheit. Makhachevs Einstieg als Botschafter wird das globale Ansehen von Sambo erheblich steigern.“

Die globale Sambo-Botschaft des Königs des Oktagons

Dass Makhachev, der derzeit an der Spitze des UFC-Rankings steht und Gürtel in zwei Gewichtsklassen hält, sich für die Förderung von Sambo einsetzt, wird in der Sportwelt als wichtiges Ereignis bewertet. Die Weltmeisterschaft in Taschkent war sowohl organisatorisch als auch in ihrer Reichweite eines der historischen Turniere.

Experten sind der Meinung, dass die Unterstützung eines Superstars wie Makhachev, zu dem Millionen junger Menschen aufschauen, den internationalen Bemühungen, Sambo in das Programm der Olympischen Spiele aufzunehmen, einen starken Impuls geben wird.

Glauben Sie, dass das Engagement von UFC-Stars wie Islam Makhachev ausreicht, um Sambo weltweit populärer zu machen und zu Olympia zu führen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!