Die in Taschkent ausgetragene Jubiläums-Weltmeisterschaft im Sambo für Männer und Frauen, die 50. Weltmeisterschaft, ist offiziell zu Ende gegangen.

In einem Wettbewerb, bei dem drei Tage lang die stärksten Athleten aus 101 Nationen gegeneinander antraten, zeigte die usbekische Nationalmannschaft eine starke Leistung und sicherte sich einen festen Platz unter den Top 3 der Welt.

Ergebnisse des letzten Tages und Bilanz unseres Teams

Am letzten Tag der Meisterschaft fanden die entscheidenden Kämpfe in 10 Gewichtsklassen statt:

6 Medaillen am letzten Tag: Unsere Landsleute gewannen am letzten Wettkampftag erneut 1 Silber- und 5 Bronzemedaillen;

Insgesamt 16 Podiumsplätze: Nach drei Tagen intensiver Wettkämpfe konnten die usbekischen Samboka 2 Gold-, 5 Silber- und 9 Bronzemedaillen — insgesamt 16 Medaillen erringen;

Harter Wettbewerb mit Belarus: Wir belegten den ehrenvollen 3. Platz, da wir das belarussische Team, das ebenfalls 2 Goldmedaillen gewann, aufgrund der höheren Anzahl an Silbermedaillen übertrafen.

Taschkent-2026: Medaillenspiegel der Nationenwertung

Bei der Jubiläums-Weltmeisterschaft stiegen Delegationen aus insgesamt 26 Ländern auf das Podium:

Rang Land Gold Silber Bronze Gesamt Status / Position 1 Russland 18 3 4 25 Absoluter Spitzenreiter 2 Georgien 5 2 4 11 Belegte den 2. Platz 3 Usbekistan 2 5 9 16 Gastgeberteam in den Top 3 4 Belarus 2 3 11 16 4. Platz aufgrund der Silbermedaillen-Qualität 5 Turkmenistan 2 0 2 4 Auf dem 5. Platz

Auch die Nationalmannschaften der Mongolei, der Ukraine, der Kirgisischen Republik und Bulgariens konnten jeweils 1 Goldmedaille für sich verbuchen.

Historische Bedeutung des Wettbewerbs

Dieser Wettbewerb, bei dem die besten Athleten aus über 100 Ländern zusammenkamen, wurde nicht nur zu einem der größten Foren in der Geschichte des Sambo-Sports, sondern bewies in der Praxis auch, dass die Infrastruktur unseres Landes für Sport- und Kampfsportarten den weltweiten Anforderungen voll und ganz entspricht.

Dass die usbekischen Sportler unter solch starker Konkurrenz den Einzug in die Top 3 schafften, unterstreicht erneut das hohe Ansehen der nationalen Sambo-Schule auf internationaler Ebene.