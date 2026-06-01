MTS blockierte über 10 Millionen gefährliche Zugriffe mithilfe von künstlicher Intelligenz

Der Dienst „Sicheres Internet“ von MTS hat durch die Einführung neuer Modelle der künstlichen Intelligenz (KI) die Qualität der Filterung von gefährlichen Websites und Inhalten für Erwachsene verdreifacht. Dies teilte der Pressedienst des Betreibers mit, wie von berichtet wird.

Die aktualisierte Funktionalität des Systems ermöglicht die Analyse nicht nur der URL, sondern des gesamten Kontextes einer Seite, einschließlich Überschriften, Beschreibungen und Hauptinhalten. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Schutz vor „18+“-Seiten, aggressiver Werbung, Phishing-Seiten und Ressourcen mit Schadsoftware.

Im ersten Quartal 2024 blockierte das System erfolgreich über 10 Millionen Zugriffsversuche auf unerwünschte Ressourcen. Die neuen KI-Modelle aktualisieren kontinuierlich eine Datenbank mit über 2 Millionen Websites.

Die Lösung „Sicheres Internet“ ist nun in den Tarif MTS Junior integriert und wird den Abonnenten kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Schutz wird auf Netzwerkebene aktiviert, sodass Eltern keine zusätzlichen Apps installieren oder Filter manuell auf dem Gerät des Kindes konfigurieren müssen.