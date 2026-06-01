MTS blockierte über 10 Millionen gefährliche Zugriffe mithilfe von künstlicher Intelligenz

·50·Technologie
MTS blockierte über 10 Millionen gefährliche Zugriffe mithilfe von künstlicher Intelligenz

Der Dienst „Sicheres Internet“ von MTS hat durch die Einführung neuer Modelle der künstlichen Intelligenz (KI) die Qualität der Filterung von gefährlichen Websites und Inhalten für Erwachsene verdreifacht. Dies teilte der Pressedienst des Betreibers mit, wie von berichtet wird.

Die aktualisierte Funktionalität des Systems ermöglicht die Analyse nicht nur der URL, sondern des gesamten Kontextes einer Seite, einschließlich Überschriften, Beschreibungen und Hauptinhalten. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Schutz vor „18+“-Seiten, aggressiver Werbung, Phishing-Seiten und Ressourcen mit Schadsoftware.

Im ersten Quartal 2024 blockierte das System erfolgreich über 10 Millionen Zugriffsversuche auf unerwünschte Ressourcen. Die neuen KI-Modelle aktualisieren kontinuierlich eine Datenbank mit über 2 Millionen Websites.

Die Lösung „Sicheres Internet“ ist nun in den Tarif MTS Junior integriert und wird den Abonnenten kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Schutz wird auf Netzwerkebene aktiviert, sodass Eltern keine zusätzlichen Apps installieren oder Filter manuell auf dem Gerät des Kindes konfigurieren müssen.

MTSKünstliche IntelligenzCybersicherheitInternetTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Massive Mobile-Internetausfälle in Sankt Petersburg gemeldetHeute, 07:59Magnetstürme können Navigationsgenauigkeit um bis zu 50 % verringernHeute, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4-Zoll-Display, 7000-mAh-Akku und 200-MP-KamerasHeute, 07:24Apple Pay Alternative: VTB führt kontaktlose Zahlungen per iPhone einHeute, 07:24MS-21 und SJ-100 werden mit Wi-Fi und Multimedia-Systemen ausgestattetHeute, 06:55Weltraumkommunikation: Langstreckensysteme in Russland verbessertHeute, 06:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
So deaktivieren Sie die neue Instants-Funktion auf Instagram