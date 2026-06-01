Revolut beginnt mit dem Markteintritt in Indien

Der britische Fintech-Riese Revolut hat damit begonnen, seine Dienste im Rahmen eines kontrollierten Beta-Programms für Nutzer in Indien anzubieten, bevor ein großflächiger Start erfolgt. Das Unternehmen hatte Anfang des Jahres die Registrierung geöffnet, und mehrere tausend Nutzer auf der Warteliste haben nun Zugriff auf die App, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Ein Sprecher von Revolut teilte mit, dass eine lokalisierte Beta-Version der App für den indischen Markt jetzt im Google Play Store und Apple App Store verfügbar ist. Ziel dieser Phase ist es, Feedback zur Produktleistung zu sammeln und das Kundenerlebnis zu verbessern, bevor die Plattform der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Derzeit stehen etwa 450.000 Personen auf der Warteliste.

Beta-Teilnehmer können UPI-Zahlungen, E-Wallets, lokale und Multi-Währungs-Debitkarten sowie virtuelle Karten nutzen. Aufgrund der erforderlichen Banklizenz werden jedoch keine Familien- oder Gemeinschaftskonten auf dem indischen Markt angeboten. Das Unternehmen plant, die Registrierung in naher Zukunft für alle Nutzer zu öffnen.

Revolut arbeitet seit 2021 am Markteintritt in Indien. Im Jahr 2022 erwarb das Unternehmen Arvog Forex, um seine regulatorischen Kapazitäten zu stärken, und erhielt eine PPI-Lizenz von der Reserve Bank of India. Diese Lizenz ermöglicht es dem Unternehmen, Dienste anzubieten, die mit digitalen Geldbörsen und dem UPI-Netzwerk integriert sind.

Das Unternehmen strebt an, bis 2030 20 Millionen Nutzer in Indien zu gewinnen und Transaktionen im Wert von mindestens 7 Milliarden Dollar abzuwickeln. Revolut richtet sich vor allem an technikaffine Nutzer im Alter von 25 bis 45 Jahren.