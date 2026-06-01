SpaceX könnte große Mengen an Aktien für zukünftige Deals ausgeben

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat Investoren gewarnt, dass das Unternehmen im Rahmen von Transaktionen nach dem bevorstehenden Börsengang „erhebliche Mengen an Kapital“ ausgeben könnte. Diese neue Klausel erschien in einer offiziellen Änderung des letzten Monat veröffentlichten IPO-Antrags. Branchenexperten bringen dies mit Gerüchten in Verbindung, dass Musk plant, seine Weltraum- und KI-Projekte letztendlich mit Tesla zu fusionieren. Dies berichtet Techcrunch.com .

SpaceX war in letzter Zeit bei Fusionen und Übernahmen (M&A) sehr aktiv. Letztes Jahr wurde Musks Unternehmen xAI integriert, und kürzlich wurde ein Vertrag unterzeichnet, der die Übernahme des Startups Cursor für 60 Milliarden Dollar in Aktien nach dem Börsengang ermöglicht. Das Unternehmen strebt nach dem Nasdaq-Listing eine Kapitalaufnahme von 75 Milliarden Dollar an, wobei ein Teil davon zur Tilgung der Schulden von xAI und der X-Plattform verwendet werden soll.

Die Warnung im Dokument soll Investoren offenbar auf die Möglichkeit einer erheblichen Verwässerung der Aktien vorbereiten. Eine solche Situation könnte insbesondere bei einer großen Fusion mit Tesla eintreten. Obwohl ein solcher Deal einer strengen Kontrolle durch Rechts- und Regulierungsbehörden unterliegen und von Tesla-Aktionären genehmigt werden müsste, bleiben alle Entscheidungen auf SpaceX-Seite allein bei Musk.

Die Aktien des Unternehmens sind in drei Hauptklassen unterteilt, was es Elon Musk ermöglicht, die Kontrolle zu behalten. Während öffentlich gehandelte Class-A-Aktien eine Stimme haben, gewähren die ausschließlich Musk gehörenden Class-B-Aktien jeweils 10 Stimmen. Zudem gibt es Class-C-Aktien ohne Stimmrecht, die Musk nutzen kann, um andere Unternehmen zu erwerben, ohne seine Führungsmacht zu schwächen.