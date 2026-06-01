Anthropic reicht vertraulichen Antrag für Börsengang ein

Anthropic, der Entwickler des Claude-Chatbots, hat vertraulich einen Antrag für einen Börsengang (IPO) eingereicht. Das Unternehmen, das auf etwa 1 Billion Dollar geschätzt wird, gab in seinem offiziellen Blog bekannt, dass es die entsprechenden Unterlagen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat. Dies berichtet Techcrunch.com .

Bisher hat Anthropic weder die Anzahl der angebotenen Aktien noch deren Preis bekannt gegeben. Laut Unternehmensvertretern hängt der IPO-Prozess von den Marktbedingungen und anderen externen Faktoren ab. Dieser Schritt erfolgt nur eine Woche nach einer Investitionsrunde der Serie H in Höhe von 65 Milliarden Dollar, die den Unternehmenswert auf 965 Milliarden Dollar steigerte.

Diese Investitionsrunde wurde von großen Fonds wie Altimeter Capital, Dragoneer und Sequoia Capital geleitet und zog zahlreiche institutionelle Investoren an. Der Schritt von Anthropic fällt in eine geschäftige Zeit, in der sich SpaceX mit einer Bewertung von 2 Billionen Dollar auf einen Börsengang vorbereitet.

Auch der Hauptkonkurrent von Anthropic, OpenAI, bereitet sich auf seinen eigenen Börsengang vor. Im März sammelte OpenAI 122 Milliarden Dollar ein und steigerte seinen Wert auf 852 Milliarden Dollar. Der Wettbewerb der beiden großen Labore auf dem Aktienmarkt dürfte das Interesse der Investoren an künstlicher Intelligenz auf eine harte Probe stellen.

Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet und galt zunächst als Außenseiter. Dank des Claude-Modells und des Cybersicherheitssystems Mythos sind die Einnahmen des Unternehmens jedoch sprunghaft angestiegen. Berichten zufolge ist die jährliche Umsatzrate des Unternehmens von 9 Milliarden Dollar Ende 2025 auf derzeit 47 Milliarden Dollar gestiegen.