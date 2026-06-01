The Mall: Universelle Plattform für Online-Shopping gestartet

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The Mall: Universelle Plattform für Online-Shopping gestartet

Während in den USA die jüngere Generation zu traditionellen Einkaufszentren zurückkehrt, hat das Startup The Mall dieses Konzept in die digitale Welt übertragen. Die neue App ermöglicht es Nutzern, ein personalisiertes virtuelles Einkaufszentrum mit ihren Lieblingsmarken zu erstellen und alle Rabatte an einem Ort zu verfolgen, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Mitgründerin Ellie Konsker entstand die Idee aus der Zersplitterung des Online-Shoppings. Verbraucher müssen Dutzende Browser-Tabs öffnen, Newsletter abonnieren und Marken-Updates in Echtzeit verfolgen, was den Einkaufsprozess erschwert.

Die Gründer von The Mall, Shreya Halder und Ellie Konsker, wollen die Plattform zu einer zentralen Datenbank machen, ähnlich wie Spotify für Musik oder Goodreads für Leser. Derzeit sind über 10.000 Marken in der App gelistet, und Nutzer können neue Shops hinzufügen, indem sie die Instagram- oder TikTok-Seiten ihrer Lieblingsmarken verknüpfen.

Technisch gesehen verbindet sich die Plattform nicht direkt über APIs mit den Marken. Stattdessen durchsucht eine spezielle Technologie (Scraping) die Einzelhandelsseiten, um Produktkataloge und Preisinformationen zu aktualisieren. Das System nutzt LLMs (Large Language Models), um alle Daten zu sortieren und Push-Benachrichtigungen über neue Kollektionen oder Rabatte an die Nutzer zu senden.

The MallOnline-ShoppingStartupTechnologieKünstliche Intelligenz
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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