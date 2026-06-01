Huawei präsentiert Router X1 Pro Gaming Edition mit 11 Antennen und Wi-Fi 7+

Huawei hat in China offiziell seinen neuen Gaming-Router Router X1 Pro Gaming Edition vorgestellt. Das Gerät ist bereits für 666 Yuan (ca. 98 US-Dollar) vorbestellbar. Das neue Modell unterstützt die von Huawei entwickelte Wi-Fi 7+-Technologie, die für eine bessere Signalabdeckung durch Wände und eine höhere Störfestigkeit sorgt. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Router verfügt über Multi-Link Operation (MLO), eine der Kernfunktionen des Wi-Fi 7-Standards. Diese Technologie ermöglicht es kompatiblen Geräten, sich gleichzeitig mit 2,4- und 5-GHz-Bändern zu verbinden, was die Datenübertragungsgeschwindigkeit und Stabilität deutlich erhöht. Das Gerät ist in einem zylindrischen Gehäuse untergebracht und mit 11 Antennen für eine 360-Grad-Abdeckung ausgestattet.

Technisch ist der Router X1 Pro Gaming Edition mit vier 2,5-Gbit/s-Ethernet-Ports ausgestattet. Die Hardware-Plattform basiert auf dem Huawei Lingxiao SoC-Chip. Der Router bietet zudem die Game Turbo-Funktion für mehr Stabilität beim Spielen sowie ein Star Flash-Gateway.

Der neue Router ist vollständig in das auf HarmonyOS basierende Smart-Home-Ökosystem integriert. Dies ermöglicht es Benutzern, alle Smart-Geräte bequem über ein einziges Netzwerk zu steuern. Dieses speziell für Gaming-Enthusiasten entwickelte Modell minimiert Latenzzeiten.