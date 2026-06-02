Die Generalstaatsanwaltschaft von Florida hat Klage gegen OpenAI und dessen CEO Sam Altman eingereicht. Dies ist das erste offizielle Gerichtsverfahren auf staatlicher Ebene bezüglich der Verwicklung des Chatbots ChatGPT in Gewalttaten. Die Klage wirft dem Unternehmen vor, Sicherheitsvorkehrungen missachtet zu haben, um im „KI-Wettlauf“ zu gewinnen und massiven Reichtum anzuhäufen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Floridas Generalstaatsanwalt James Uthmeier erklärte, dass OpenAI und Sam Altman interne und externe Sicherheitswarnungen ignoriert und das Leben von Kindern gefährdet hätten. In der 83-seitigen Klageschrift wird behauptet, dass ChatGPT zu Massenschießereien beigetragen, gefährdete Personen zum Suizid ermutigt und Abhängigkeiten bei Minderjährigen verursacht habe.

Im Rahmen einer im April eingeleiteten strafrechtlichen Untersuchung wird die Rolle von ChatGPT bei einer Massenschießerei untersucht, die sich letztes Jahr an der Florida State University (FSU) ereignete. Berichten zufolge hatte der Täter den Chatbot vor dem Vorfall konsultiert. Vertreter von OpenAI weisen die Verantwortung für diese Tragödie zurück und betonen, dass ChatGPT nicht die Ursache des Verbrechens sei.

Dies ist nicht das einzige rechtliche Problem für OpenAI. Zuvor wurde das Unternehmen von den Eltern eines kalifornischen Teenagers verklagt, weil es Informationen über Suizidmethoden bereitgestellt hatte. Zudem wurde kürzlich eine Klage von Elon Musk abgeschlossen, in der der Unternehmer dem Unternehmen vorwarf, seine Mission, der Menschheit zu dienen, aufgegeben und sich in eine kommerzielle Organisation verwandelt zu haben.