Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Regierung und den Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) angewiesen, einen stabilen und unterbrechungsfreien Internetzugang für Bürger zu gewährleisten. Es wird betont, dass diese Anweisung auch in Zeiten gelten muss, in denen Netzwerkeinschränkungen verhängt werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut einem auf der Kreml-Website veröffentlichten Dokument liegt der Schwerpunkt auf dem Betrieb kritischer digitaler Dienste. In erster Linie muss die Integrität von Gesundheitssystemen, dem Portal für öffentliche Dienste sowie der Finanzinfrastruktur, einschließlich Zahlungssystemen, sichergestellt werden.

Diese Dienste müssen ihre Funktionsfähigkeit unabhängig von etwaigen restriktiven Maßnahmen beibehalten. Diese Maßnahmen werden als Teil einer Strategie zur Wahrung der Stabilität der digitalen Wirtschaft und des sozialen Sektors angesehen.

Die Ausführung des Auftrags wurde dem Regierungschef Michail Mischustin und dem FSB-Direktor Alexander Bortnikow übertragen. Die Verantwortlichen müssen bis zum 1. Juli dieses Jahres einen Bericht über die durchgeführten Arbeiten vorlegen.