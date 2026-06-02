Russland plant die Produktion von 500 neuen Flugzeugen innerhalb von 10 Jahren

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Russland plant die Produktion von 500 neuen Flugzeugen innerhalb von 10 Jahren

Vadim Badekha, Leiter der United Aircraft Corporation (UAC), schätzt den Bedarf russischer Fluggesellschaften an neuen Flugzeugen in den nächsten 10–12 Jahren auf fast 500 Einheiten. Dieser Plan sieht den Übergang zu lokal hergestellter Technik im Rahmen der Importsubstitution vor, da ausländische Maschinen von Boeing und Airbus schrittweise ausgemustert werden. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Badekha sind die Verträge für die erste Charge ziviler Flugzeuge bereits unterzeichnet und befinden sich in der Produktion. Die Hauptparameter für die weiteren Chargen wurden abgestimmt, nun muss das Unternehmen diese Vereinbarungen in offizielle Verträge überführen. Der Abschluss des Investitionsprogramms wird dieses Produktionsvolumen ermöglichen.

Vertreter des russischen Ministeriums für Industrie und Handel gaben an, dass für den Start der zweiten Charge lokaler Flugzeuge mehr als 3 Billionen Rubel erforderlich sind. Nach Prüfung der bei der Regierung eingereichten Vorschläge wird die Verabschiedung eines neuen umfassenden Programms zur Entwicklung der Luftfahrtindustrie erwartet.

Zu den geplanten Lieferungen gehören 90 MS-21 für Aeroflot, 100 Tu-214 für S7 Airlines, 20 Il-114-300 für Aurora sowie mindestens 100 importsubstituierte SJ-100-Flugzeuge. Die UAC ist zuversichtlich, dass dieser Bedarf durch feste Bestellungen der Fluggesellschaften bestätigt wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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