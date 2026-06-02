NVIDIA stellt neuen RTX Spark Prozessor für KI-Agenten vor

Auf der Computex-Messe in Taipeh hat NVIDIA einen neuen Prozessor für PCs namens RTX Spark vorgestellt. Das Unternehmen bezeichnet diese Entwicklung als „Superchip“; er bietet eine Leistung von 1 Petaflop und wurde speziell für den sicheren Betrieb von KI-Agenten wie OpenClaw oder Hermes Agent konzipiert. Mit dieser Innovation strebt NVIDIA eine Ausweitung seines Anteils am 200-Milliarden-Dollar-CPU-Markt an. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Windows-PCs, die mit den neuen RTX Spark-Chips ausgestattet sind, werden ab diesem Herbst erhältlich sein. Sie werden von führenden Marken wie ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface und MSI hergestellt, wobei Acer und Gigabyte später hinzukommen. Dank einer speziellen „Sandbox“-Technologie, die in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurde, können Benutzer große Sprachmodelle (LLMs) direkt auf ihren Geräten ohne Cloud-Dienste ausführen.

NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang betonte, dass diese Technologie die Ära des manuellen Öffnens, Klickens und Tippens in Anwendungen beenden wird. „Mit RTX Spark und Microsoft Windows fragen Sie einfach – und der Computer erledigt die Arbeit“, sagte er. Das System soll nicht nur für Kreative und Gamer, sondern auch für Milliarden von KI-Agenten, die tägliche Aufgaben automatisieren, zum zentralen Werkzeug werden.

Derzeit haben über 100 Softwareentwickler, darunter Adobe, Blender, ComfyUI, Riot Games und Xbox, die Unterstützung für den neuen Chip bestätigt. NVIDIA verspricht, dass seine RTX-Technologie die Bildqualität verbessert und KI-Funktionen in über 1.000 Spielen und Anwendungen beschleunigt. Dies ist ein bedeutender Schritt für NVIDIA bei der Rückkehr auf den ARM-basierten Windows-Markt nach dem Misserfolg von Surface RT im Jahr 2013.