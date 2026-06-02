Yandex Maps führt die Auszeichnung „Besonders gute Orte“ ein

Das Yandex-Team hat ein neues Projekt für seine Nutzer angekündigt: eine spezielle Auszeichnung für Unternehmen mit konstant hoher Servicequalität. Ab sofort erhalten die renommiertesten Unternehmen auf der Yandex Maps-Plattform eine besondere Anerkennung. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Status „Besonders guter Ort“ (Osobenno Xoroshee mesto) wird an Unternehmen verliehen, die aufgrund hoher Nutzerbewertungen fünf Jahre oder länger in Folge den Titel „Guter Ort“ gehalten haben. Diese Auszeichnung steht für langfristige Zuverlässigkeit und Kundenbindung.

Statistiken zufolge wurden im Jahr 2024 8.600 Organisationen mit dieser hohen Auszeichnung geehrt. Dies entspricht nur 4 % aller Unternehmen, die den grundlegenden „Guter Ort“-Status besitzen, was die Strenge des Auswahlverfahrens unterstreicht.

Zur Bestätigung ihres Status erhalten Geschäftsinhaber eine spezielle Statuette für ihre Räumlichkeiten sowie ein digitales Abzeichen. Das digitale Abzeichen kann über das persönliche Konto heruntergeladen und auf der Yandex Maps-Karte oder in sozialen Netzwerken verwendet werden.