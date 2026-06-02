Mirror-Gründerin Brynn Putnam sammelt 20 Millionen Dollar für neues Startup Board

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Mirror-Gründerin Brynn Putnam sammelt 20 Millionen Dollar für neues Startup Board

Das in New York ansässige Startup Board hat in einer von Union Square Ventures geleiteten Serie-A-Finanzierungsrunde 20 Millionen Dollar eingesammelt. Gründerin Brynn Putnam ist zuvor durch den Verkauf ihres Fitness-Startups Mirror an Lululemon für 500 Millionen Dollar bekannt geworden. An der neuen Investitionsrunde beteiligten sich auch bekannte Angel-Investoren wie Biz Stone, Tim Ferriss und Scott Belsky. Dies berichtet Techcrunch.com .

Das Board-Gerät ist ein 24-Zoll-Touchscreen in einem Holzrahmen, der mithilfe spezieller Technologie physische Spielfiguren erkennen kann. Das Gerät verbindet das haptische Gefühl traditioneller Brettspiele mit der Interaktivität von Videospielen. Derzeit wird das Gerät in zehntausenden Haushalten, Schulen und Krankenhäusern in allen US-Bundesstaaten eingesetzt.

Neben der Investition kündigte das Unternehmen die Plattform Board Studio an. Dabei handelt es sich um ein KI-basiertes System, das es Nutzern ermöglicht, ihre eigenen Spiele in weniger als einer Stunde durch einfache Texteingaben (Prompts) zu erstellen. Die Plattform soll noch in diesem Jahr starten.

Laut Brynn Putnam dient das Board-Projekt dazu, Menschen abseits von Gadgets zusammenzubringen. Während sich Mirror auf die Selbstoptimierung konzentrierte, zielt Board auf die Stärkung von Familien- und Freundschaftsbeziehungen ab. Das Projekt ist erfolgreich in einer Zeit, in der das Interesse an Verbrauchertechnologie durch KI-Technologien neu entfacht wird.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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