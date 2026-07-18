Eine neue Ära der Kernenergie: Valar Atomics mit 6 Milliarden Dollar bewertet

Valar Atomics, ein Startup, das sich auf die Entwicklung kleiner modularer Reaktoren (SMR) spezialisiert hat, steht kurz vor dem Abschluss seiner neuesten Finanzierungsrunde. Laut TechCrunch und The Information strebt das in El Segundo, Kalifornien, ansässige Unternehmen eine Bewertung von 6 Milliarden Dollar an. Es wird erwartet, dass die bekannte Risikokapitalgesellschaft Sequoia diese Finanzierungsrunde anführt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Valar Atomics plant, insgesamt 1 Milliarde Dollar aufzubringen, wobei ein Teil bereits zu niedrigeren Bewertungsbedingungen gesichert wurde. Laut Bloomberg sammelte das Unternehmen im März 450 Millionen Dollar (davon 340 Millionen Dollar Eigenkapital und 110 Millionen Dollar Fremdkapital) bei einer Bewertung von 2 Milliarden Dollar ein. Vor dem Hintergrund des rasanten Wachstums im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI) wird die Praxis, Kapital in verschiedenen Phasen mit unterschiedlichen Bewertungen aufzunehmen, immer üblicher.

Die Allianz aus künstlicher Intelligenz und Kernenergie

Der Grund für das schnelle Wachstum des Unternehmens ist der enorme Energiebedarf von AI-Rechenzentren (data-centers). Kürzlich demonstrierte Valar Atomics die praktischen Möglichkeiten seiner Technologie, indem es einen AI-Chip von NVIDIA mit seinem kleinen Reaktor mit Strom versorgte. Nach diesem erfolgreichen Test kündigten beide Unternehmen eine Partnerschaft an, um zukünftige Rechenzentren mit Kernenergie zu versorgen.

Derzeit haben herkömmliche Stromnetze Schwierigkeiten, den wachsenden Bedarf von Rechenzentren zu decken. Die Inbetriebnahme neuer Kapazitäten kann Jahre dauern. Daher werden modulare Reaktoren, die in Fabriken montiert werden, kompakt und kostengünstiger sind, als die optimale Lösung für Technologiegiganten angesehen. Valar Atomics basiert seine Technologie auf einem heliumgekühlten Hochtemperatur-Gasreaktor.

Wettbewerb und rechtliche Hürden

Valar Atomics ist auf diesem Markt nicht allein. Eine Reihe namhafter Akteure ist im SMR-Segment tätig:

TerraPower — ein von Bill Gates unterstütztes Projekt;

— ein von Bill Gates unterstütztes Projekt; Kairos Power — ein Unternehmen, das Reaktoren für Industrie- und Technologiekunden entwickelt;

— ein Unternehmen, das Reaktoren für Industrie- und Technologiekunden entwickelt; NuScale Power — der einzige Hersteller in den USA, der eine offizielle behördliche Genehmigung für sein Design erhalten hat;

— der einzige Hersteller in den USA, der eine offizielle behördliche Genehmigung für sein Design erhalten hat; Anduril und Palantir Gründer investieren ebenfalls aktiv in diesen Sektor.

Dennoch steht die Branche vor ernsthaften bürokratischen Hürden. Letztes Jahr verklagte Valar Atomics die US-Atomaufsichtsbehörde (NRC). Das Unternehmen ist unzufrieden damit, dass für kleine Testreaktoren die komplexen und langwierigen Lizenzanforderungen gelten, die für riesige Kernkraftwerke vorgesehen sind. Derzeit arbeiten die Parteien an einer gegenseitigen Einigung.

Für Regionen, in denen Energiesicherheit wichtig ist, wie etwa Usbekistan, könnten solche kleinen modularen Reaktoren in Zukunft eine interessante Lösung darstellen. Während der Bau herkömmlicher großer Kernkraftwerke viel Zeit und Kapital erfordert, ermöglichen SMR-Technologien die schnelle Bereitstellung von Energie genau dort, wo der Bedarf am höchsten ist. Es bleibt jedoch unklar, wann die von Valar Atomics geplante industrielle Produktion von Hunderten von Reaktoren anlaufen wird.