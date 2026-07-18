Der Halbleiter-Marktführer Intel hat seine Pläne für die Einführung seiner neuen Prozessorgeneration, der Nova Lake-Serie, grundlegend geändert. Aktuellen Informationen zufolge sollten Nutzer diese Chips, die zur Core Ultra 400-Serie gehören, weder in diesem noch im nächsten Jahr erwarten. Diese unerwartete Entscheidung sorgt in der Tech-Welt für große Diskussionen. Dies berichtet Ixbt.com .

Nach Informationen von Videocardz werden die Nova Lake-Prozessoren offiziell unter der Marke Core Ultra Series 4 auf den Markt kommen. Obwohl man früher mit einer früheren Vorstellung dieser Chips gerechnet hatte, bestätigen Quellen, dass das Debüt der ersten Modelle nun für das erste Quartal 2027 geplant ist. Dies könnte eine der am längsten erwarteten und schrittweise erfolgenden Markteinführungen in der Geschichte von Intel werden.

Einführungsphasen und technische Spezifikationen

Die Markteinführung der neuen Prozessorgeneration ist in mehrere Phasen unterteilt. In den ersten Monaten des Jahres 2027 kommen Desktop-Modelle mit dem Index NVL-S 28C DS auf den Markt, die über 28 Kerne und ein einzelnes Chiplet verfügen. Bemerkenswert ist, dass Intel entgegen der Tradition zuerst Modelle mit gesperrtem Multiplikator (ohne K-Index) einführen wird.

Danach werden die folgenden Modelle planmäßig nacheinander veröffentlicht:

Zweites Quartal 2027: NVL-S 28C K (28-Kern-Flaggschiffe mit Übertaktungsmöglichkeiten);

Gegen Ende desselben Zeitraums: günstigere 8- und 16-Kern-Modelle;

Zwischen Mai und September 2027: Die leistungsstärksten NVL-S 52C DS-Modelle mit zwei Chiplets und 52 Kernen.

Experten gehen davon aus, dass ein solch langer und gestreckter Zeitplan mit der derzeit instabilen Lage auf dem PC-Markt zusammenhängen könnte. Intel scheint diese Strategie gewählt zu haben, um seine Produktionskapazitäten zu optimieren und sich an die Marktnachfrage anzupassen.

Marktposition und Wettbewerb

In Anbetracht der hohen Nachfrage nach Intel-Produkten auf dem usbekischen Markt wird sich diese Verzögerung sicherlich auf die Pläne lokaler Nutzer und Systemintegratoren auswirken. Vorerst müssen sich die Nutzer mit den bestehenden Core Ultra-Prozessoren und den bald erscheinenden Zwischengenerationen begnügen.

Obwohl die Logos und Branding-Details von Nova Lake bereits bekannt sind, wird erwartet, dass diese Chips technisch einen großen Sprung für Intel bedeuten. Eine Leistung von bis zu 52 Kernen und eine neue Architektur sollten dem Unternehmen einen Vorteil im Wettbewerb mit Konkurrenten wie NVIDIA und AMD verschaffen, doch es ist klar, dass die Konkurrenz bis 2027 nicht untätig bleiben wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Intel Nova Lake-Projekt Teil der langfristigen Strategie des Unternehmens ist und wir mindestens weitere zweieinhalb Jahre warten müssen, um es bei voller Leistung zu sehen.