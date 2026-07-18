Fallout 5 erscheint nicht in naher Zukunft: Bethesda gibt Details zur Zukunft der Spieleserie bekannt

Das weltbekannte Studio Bethesda hat neue Pläne für das Fallout-Universum, eine seiner größten Franchises, enthüllt. Obwohl das von vielen Spielern mit Spannung erwartete Projekt Fallout 5 offiziell bestätigt wurde, ist bekannt geworden, dass die Premiere nicht in den kommenden Jahren stattfinden wird. Dies berichtet ixbt.com unter Berufung auf eine Stellungnahme des Studios. Dies berichtet Nachrichten berichtet.

Derzeit befindet sich das Projekt Fallout 5 in der „Pre-Production“-Phase, also der Vorbereitungsphase vor der eigentlichen Entwicklung. Der Hauptfokus des Unternehmens liegt derzeit auf einem anderen Großprojekt — The Elder Scrolls VI. Dem Plan zufolge wird Fallout 5 erst nach der Veröffentlichung von The Elder Scrolls VI in die volle Entwicklungsphase übergehen. Das bedeutet, dass man mit dem neuen Teil erst in mindestens 4-5 Jahren rechnen kann.

Remaster-Versionen und Updates

In Anbetracht der langen Wartezeit auf den neuen Teil hat sich Bethesda dazu entschlossen, klassische Projekte für die Fans neu aufzulegen. Das Studio bestätigte, dass an Remaster-Versionen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas gearbeitet wird. Zur Information: Fallout 3 wurde 2008 und New Vegas 2010 veröffentlicht; sie gelten als einige der besten Beispiele des postapokalyptischen Genres.

Interessanterweise wurde das Projekt Fallout: New Vegas seinerzeit vom Studio Obsidian entwickelt. Frühere Gerüchte besagten, dass dieses Studio an dem Remaster arbeite. Obwohl die Vertreter von Bethesda bestätigten, dass die Zusammenarbeit mit Obsidian fortgesetzt wird, erklärten sie jedoch, dass sie mit einem völlig anderen, neuen Projekt innerhalb dieses Universums beschäftigt seien.

Technische Möglichkeiten und Engine

Auch aus technischer Sicht gibt es Neuigkeiten. Es wurde bekannt gegeben, dass sowohl The Elder Scrolls VI als auch Fallout 5 auf der neuesten Technologie von Bethesda basieren — der Creation Engine 3. Es wird erwartet, dass dies die Grafik, die Physik und die Möglichkeiten der offenen Welt in diesen Spielen auf ein neues Niveau heben wird.

Diese Nachrichten sind auch für die Gaming-Community in Usbekistan von Bedeutung. Die Fallout-Serie genießt aufgrund ihrer tiefgründigen Handlung und Atmosphäre bei den RPG-Fans in unserem Land hohes Ansehen. Auch wenn sich der neue Teil verzögert, wird die Neuauflage der alten Teile mit moderner Grafik vielen Spielern ermöglichen, ihre Lieblingsabenteuer erneut zu erleben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bethesda auf Qualität setzt und überstürzte Entscheidungen vermeidet. Es ist sicher, dass sich die Fans bis zur Veröffentlichung von Fallout 5 nicht langweilen werden, dank der Remaster und des mysteriösen Projekts von Obsidian.