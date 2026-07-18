Serbien ist offiziell der 69. Staat geworden, der die von der NASA initiierten Artemis Accords unterzeichnet hat, und verpflichtet sich damit zur Erforschung des Weltraums für friedliche Zwecke auf Basis offener Zusammenarbeit. Das Dokument wurde vom serbischen Außenminister Marko Đurić bei einer feierlichen Zeremonie im NASA-Hauptquartier in Washington unterzeichnet. Dieser Schritt hilft dem Land, seinen Platz im modernen Weltraumrennen zu finden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Artemis Accords wurden 2020 von der NASA und dem US-Außenministerium in Zusammenarbeit mit sieben Gründungsstaaten entwickelt. Dieses Dokument legt die praktischen Prinzipien der internationalen Zusammenarbeit bei der Erforschung des Mondes, des Mars und anderer Objekte im Sonnensystem fest. Das Hauptziel des Abkommens besteht darin, die Nutzung des Weltraums ausschließlich für friedliche Zwecke und den offenen Austausch wissenschaftlicher Daten sicherzustellen.

Die wichtigsten Prinzipien und Ziele der Zusammenarbeit

Die Länder, die diesem Abkommen beitreten, übernehmen eine Reihe wichtiger Verpflichtungen. Laut ixbt.com umfassen diese Prinzipien:

Nutzung des Weltraums ausschließlich für friedliche Zwecke;

Offener Austausch wissenschaftlicher Entdeckungen und Daten mit der internationalen Gemeinschaft;

Leistung von Hilfe für Teilnehmer an Weltraummissionen in Notfällen;

Bewahrung historischer Stätten und Artefakte im Weltraum;

Reduzierung von Weltraummüll und Vermeidung gegenseitiger Störungen.

Für Serbien eröffnet dieses Abkommen die Möglichkeit, an großen zukünftigen NASA-Projekten teilzunehmen, insbesondere im Rahmen des Artemis-Programms. Serbische Spezialisten können nun an der Entwicklung wissenschaftlicher Instrumente für das Moon Base-Projekt, der Vorbereitung technologischer Nutzlasten sowie der Entwicklung von Satelliten für Mondexpeditionen mitwirken.

Historisches Erbe und Blick in die Zukunft

Die NASA-Administration betonte, dass der Beitrag serbischer Ingenieure zum amerikanischen Weltraumprogramm keine Neuheit sei. Laut dem stellvertretenden Administrator Matt Anderson spielten serbische Spezialisten bereits während der Ära des Apollo-Programms eine wichtige Rolle. Insbesondere Milojko "Mike" Vucelić wurde für seine Verdienste bei der erfolgreichen Rückkehr der Apollo 13-Besatzung zur Erde mit der Presidential Medal of Freedom, einer der höchsten Auszeichnungen der USA, geehrt.

Minister Marko Đurić merkte an, dass der Beitritt zu diesem Abkommen die Fortsetzung der Traditionen großer Wissenschaftler wie Nikola Tesla, Milutin Milanković und David Vujić bedeutet. David Vujić nahm am Apollo-Programm teil und war Mitglied der Ingenieurgruppe, die als die "Serbischen Sieben" bekannt wurde. Sie waren aktiv an der Entwicklung von Raumschiffsteuerung, Energieversorgung und Kopplungssystemen beteiligt.

Heute baut die NASA die Reihen der Teilnehmer an den Artemis Accords weiter aus. In den kommenden Jahren wird erwartet, dass sich eine Reihe weiterer Länder dieser Initiative anschließen. Dies dient als solides internationales Fundament für die Menschheit, um eine dauerhafte Infrastruktur auf dem Mond zu schaffen und den tiefen Weltraum noch gründlicher zu erforschen.