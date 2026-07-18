Mac Allister spricht offen über Messis Zukunft...

·27·Sport
Mac Allister spricht offen über Messis Zukunft...

Während sich die argentinische Nationalmannschaft auf das Finale der Weltmeisterschaft 2026 vorbereitet, Lionel Messirückt seine Zukunft in der Nationalmannschaft erneut in den Mittelpunkt der Diskussion. Alexis Mac Allister machte kein Geheimnis daraus, dass seine Teamkollegen den 39-jährigen Kapitän so lange wie möglich auf dem Platz sehen wollen.

Die endgültige Entscheidung kann jedoch nur Messi selbst treffen.

«Es ist seine persönliche Entscheidung»

Mac Allister wurde gefragt, ob die Spieler versuchen, Messi zum Verbleib in der Nationalmannschaft zu überreden.

«Es ist eine schwierige Situation. Letztendlich ist es seine persönliche Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob er bereits eine endgültige Entscheidung getroffen hat oder nicht», sagte der Mittelfeldspieler gegenüber DSPORTS.

Seinen Aussagen zufolge haben auch die argentinischen Spieler keine konkreten Informationen über die weiteren Pläne des Kapitäns.

Messi macht auch mit 39 Jahren den Unterschied

Mac Allister betonte, dass Messi trotz seines Alters einen großen Einfluss auf das Spiel der Mannschaft hat.

«Wenn Leo noch keine Entscheidung getroffen hat, sagen wir immer, dass er auch in diesem Alter auf dem Platz den Unterschied ausmacht. Das ist für uns sehr wichtig», sagte der Spieler.

Mit 39 Jahren steht Messi kurz davor, in einem weiteren WM-Finale aufzulaufen. Seine Erfahrung, seine Führungsqualitäten und seine Klasse in entscheidenden Momenten sind für Argentinien nach wie vor von großer Bedeutung.

Teamkollegen wünschen sich Messis Verbleib

Mac Allister unterstrich, dass es für die argentinischen Spieler eine besondere Bedeutung hat, mit Messi in einem Team zu spielen.

«Mit Messi zusammenzuspielen bedeutet uns sehr viel. Wir hoffen, dass er so lange wie möglich bleibt, aber wir werden sehen, was in der Praxis passiert», fügte er hinzu.

Somit respektiert die Mannschaft Messis Entscheidung, hofft aber weiterhin auf seinen Verbleib in der Nationalmannschaft.

Historisches Finale gegen Spanien steht bevor

Im Finale der Weltmeisterschaft 2026 trifft Argentinien am 19. Juli auf die spanische Nationalmannschaft.

Diese Begegnung könnte Messis letztes Spiel bei einer Weltmeisterschaft sein. Der Spieler hat jedoch noch keine offizielle Entscheidung über seine Zukunft in der Nationalmannschaft bekannt gegeben.

Nun liegt der gesamte Fokus auf dem Finale: Kann Messi Argentinien erneut zum Weltmeistertitel führen?

Lionel MessiAlexis Mac AllisterArgentinienWeltmeisterschaftFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mohamed Salah einigt sich mit Beşiktaş: Gehaltsdetails bekanntMohamed Salah einigt sich mit Beşiktaş: Gehaltsdetails bekanntGestern, 23:49Pakhtakor im Derby gestoppt, Mash'al holt ersten SiegPakhtakor im Derby gestoppt, Mash'al holt ersten SiegGestern, 22:39Zidanes Taktik: Wie seine Real-Madrid-Geheimnisse bei der französischen Nationalmannschaft funktionierenZidanes Taktik: Wie seine Real-Madrid-Geheimnisse bei der französischen Nationalmannschaft funktionierenGestern, 22:17Eilmeldung: Zinédine Zidane wird neuer Cheftrainer der französischen NationalmannschaftEilmeldung: Zinédine Zidane wird neuer Cheftrainer der französischen NationalmannschaftGestern, 22:12Cucurella macht überraschende Ankündigung vor dem FinaleCucurella macht überraschende Ankündigung vor dem FinaleGestern, 22:08Superliga, 12. Spieltag: Navbahor gibt Sieg in letzter Minute aus der HandSuperliga, 12. Spieltag: Navbahor gibt Sieg in letzter Minute aus der HandGestern, 22:06
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis