Mac Allister spricht offen über Messis Zukunft...

Während sich die argentinische Nationalmannschaft auf das Finale der Weltmeisterschaft 2026 vorbereitet, Lionel Messirückt seine Zukunft in der Nationalmannschaft erneut in den Mittelpunkt der Diskussion. Alexis Mac Allister machte kein Geheimnis daraus, dass seine Teamkollegen den 39-jährigen Kapitän so lange wie möglich auf dem Platz sehen wollen.

Die endgültige Entscheidung kann jedoch nur Messi selbst treffen.

«Es ist seine persönliche Entscheidung»

Mac Allister wurde gefragt, ob die Spieler versuchen, Messi zum Verbleib in der Nationalmannschaft zu überreden.

«Es ist eine schwierige Situation. Letztendlich ist es seine persönliche Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob er bereits eine endgültige Entscheidung getroffen hat oder nicht», sagte der Mittelfeldspieler gegenüber DSPORTS.

Seinen Aussagen zufolge haben auch die argentinischen Spieler keine konkreten Informationen über die weiteren Pläne des Kapitäns.

Messi macht auch mit 39 Jahren den Unterschied

Mac Allister betonte, dass Messi trotz seines Alters einen großen Einfluss auf das Spiel der Mannschaft hat.

«Wenn Leo noch keine Entscheidung getroffen hat, sagen wir immer, dass er auch in diesem Alter auf dem Platz den Unterschied ausmacht. Das ist für uns sehr wichtig», sagte der Spieler.

Mit 39 Jahren steht Messi kurz davor, in einem weiteren WM-Finale aufzulaufen. Seine Erfahrung, seine Führungsqualitäten und seine Klasse in entscheidenden Momenten sind für Argentinien nach wie vor von großer Bedeutung.

Teamkollegen wünschen sich Messis Verbleib

Mac Allister unterstrich, dass es für die argentinischen Spieler eine besondere Bedeutung hat, mit Messi in einem Team zu spielen.

«Mit Messi zusammenzuspielen bedeutet uns sehr viel. Wir hoffen, dass er so lange wie möglich bleibt, aber wir werden sehen, was in der Praxis passiert», fügte er hinzu.

Somit respektiert die Mannschaft Messis Entscheidung, hofft aber weiterhin auf seinen Verbleib in der Nationalmannschaft.

Historisches Finale gegen Spanien steht bevor

Im Finale der Weltmeisterschaft 2026 trifft Argentinien am 19. Juli auf die spanische Nationalmannschaft.

Diese Begegnung könnte Messis letztes Spiel bei einer Weltmeisterschaft sein. Der Spieler hat jedoch noch keine offizielle Entscheidung über seine Zukunft in der Nationalmannschaft bekannt gegeben.

Nun liegt der gesamte Fokus auf dem Finale: Kann Messi Argentinien erneut zum Weltmeistertitel führen?