AMD testet 8-fache Frame-Generierung für neue Radeon-Grafikkarten

AMD, ein bedeutender Akteur auf dem GPU-Markt, testet heimlich die revolutionäre Multi-Frame Generation-Technologie für seine Radeon-Grafikkarten. Diese Funktion ermöglicht die Erstellung von bis zu 8 künstlichen Bildern pro echtem Frame, was die Bildglätte und Leistung in Spielen auf ein unvorstellbares Niveau heben soll. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nutzer des Chiphell-Forums entdeckten diese Neuerung in den internen Einstellungen der AMD-Treiber mithilfe des RadeonTuner-Tools. Insbesondere im Adrenalin 26.6.2 WHQL-Treiber sind bei der Verwendung der Radeon RX 9070 XT im FSR-Bereich vier neue Parameter aufgetaucht, darunter die FSR Multi Frame Generation Override-Funktion mit 8-fachem Koeffizienten. Obwohl das Unternehmen noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat, deuten die Änderungen in den Treibern darauf hin, dass sich die Technologie in der Endphase befindet.

Wettbewerb mit NVIDIA und neue Möglichkeiten

Laut ixbt.com zielt diese AMD-Innovation darauf ab, den Hauptkonkurrenten NVIDIA zu übertreffen. Derzeit unterstützen NVIDIA-Technologien maximal eine 6-fache Frame-Generierung (5 zusätzliche Bilder für 1 echtes Bild). AMD plant, diesen Wert auf 8 zu erhöhen und die absolute Marktführerschaft anzustreben. Wenn man bedenkt, dass aktuelle Radeon-Karten nur ein zusätzliches Bild erzeugen können, ist dies ein riesiger technologischer Sprung.

In den neuen Treibern wurden neben der Frame-Generierung auch andere Funktionen zur Verbesserung der Bildqualität gefunden. Dazu gehören der FSR Ray Regeneration Denoiser zur Verbesserung der Raytracing-Qualität und das FSR Neural Radiance Caching-System, das Beleuchtungsdaten mithilfe neuronaler Netze zwischenspeichert. Diese Technologien tragen dazu bei, visuelle Effekte in Spielen realistischer wirken zu lassen.

Erste Tests und Herausforderungen in Spielen

Derzeit werden diese fortschrittlichen Funktionen in einer begrenzten Anzahl von Spielen getestet, insbesondere in Projekten wie Call of Duty: Black Ops 7 und Crimson Desert. Nutzer werden über das FSR Redstone-Update die Möglichkeit haben, das Gleichgewicht zwischen Leistung und Bildqualität zu wählen. Ein solch drastischer Anstieg der Bildrate bringt jedoch eigene Schwierigkeiten mit sich.

Eines der Hauptprobleme ist der Input Lag und eine ungleichmäßige Bildausgabe. Wenn 7 künstliche Bilder zwischen jedes echte Bild eingefügt werden, kann sich die Reaktionszeit auf Spieleraktionen verlangsamen. AMD-Ingenieure arbeiten derzeit daran, diese Verzögerungen zu minimieren und visuelle Artefakte zu beseitigen.

Diese Nachricht ist auch für Gamer und E-Sportler wichtig. Sobald die neuen Grafikkarten der Radeon RX 9000-Serie auf den Markt kommen, wird es dank dieser Technologie möglich sein, selbst anspruchsvollste Spiele auf Systemen der Mittelklasse in hoher Qualität zu spielen. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für die Multi-Frame Generation-Funktion wurde noch nicht bekannt gegeben, aber die Vorbereitungen in den Treibern deuten darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern wird.