Der KI-Wettlauf trifft den Smartphone-Markt: Preiserhöhungen erwartet

Der sprunghafte Anstieg der Nachfrage nach KI-Technologien auf dem globalen Technologiemarkt führt zu unerwarteten Folgen. Insbesondere der Bedarf an Speicherchips für KI-Rechenzentren hat zu einem Mangel an Komponenten für Smartphones geführt, was die Preise für diese Geräte in die Höhe treibt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut Daten des Analysezentrums Counterpoint Research sind die Smartphone-Lieferungen in Indien, dem zweitgrößten Smartphone-Markt der Welt, im zweiten Quartal dieses Jahres um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies ist der stärkste Rückgang der letzten sechs Jahre, den Experten direkt auf die gestiegenen Kosten für RAM- und Speicherchips zurückführen.

Speicherchip-Mangel und Herstellerstrategien

Chip-Giganten wie Samsung , SK Hynix und Micron verlagern derzeit ihre Produktionskapazitäten auf High Bandwidth Memory (HBM)-Chips. Diese Chips sind für KI-Beschleuniger von entscheidender Bedeutung und ihre Herstellung ist deutlich profitabler als die von Standard-Speicherchips für Smartphones. Infolgedessen sinkt das Volumen der Komponenten für Unterhaltungselektronik und die Produktionskosten steigen.

Diese Situation hat das Segment der günstigen Smartphones besonders hart getroffen. Telefone unter 210 Dollar machen fast 60 Prozent des indischen Marktes aus. Da die Preise für Speicherchips steigen, haben Hersteller Schwierigkeiten, in dieser Preisspanne zu bleiben, was zu einem Rückgang der Lieferungen um bis zu 45 Prozent führte.

Marktveränderungen und Reaktion der Verbraucher

Laut TechCrunch wirken sich die Preiserhöhungen auch auf das Verhalten der Verbraucher aus. Nutzer verlängern ihre Upgrade-Zyklen für Geräte nun von durchschnittlich 3,5 auf 4 Jahre. Premium-Marken wie Apple und Samsung sind von dieser Krise jedoch weniger betroffen, da die Käuferschicht für High-End-Geräte weniger preissensibel ist.

Chinesische Marken, darunter OnePlus, überdenken aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen ihre Strategien. Das Unternehmen kündigte an, die Einführung neuer Produkte auf den europäischen und nordamerikanischen Märkten zu stoppen und sich stattdessen auf die Märkte in Indien und China zu konzentrieren. Es wird erwartet, dass solche Veränderungen das Wettbewerbsumfeld auf dem Weltmarkt grundlegend verändern werden.

Dieser Trend ist auch für den Markt in Usbekistan relevant. Da das Segment der günstigen Smartphones in unserem Land sehr beliebt ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der weltweite Mangel an Komponenten in den kommenden Monaten auch in den Preisen im lokalen Handel widerspiegeln wird.