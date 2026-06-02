Meta testet die Reels Series-Funktion für Instagram und Facebook

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Meta testet die Reels Series-Funktion für Instagram und Facebook

Meta hat mit dem Test einer neuen „Series“-Funktion für Reels auf den Plattformen Instagram und Facebook begonnen. Diese Neuerung soll es Nutzern erleichtern, serienmäßigen Inhalten zu folgen. Ausgewählte Content-Ersteller erhalten nun die Möglichkeit, spezielle Serien aus ihren neuen und alten Reels-Videos zu erstellen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Jedes Reels-Video wird Teil einer größeren Geschichte, also einer Episode, und erscheint in einem separaten Bereich auf dem Profil des Erstellers. Diese Funktion ähnelt der bestehenden Erfahrung auf der Plattform TikTok, und Meta möchte die Nutzer dazu anregen, langfristige und strukturierte Videos anzusehen, anstatt nur schnell durchzuscrollen. Damit will der Social-Media-Gigant sicherstellen, dass das Publikum regelmäßig zurückkehrt.

Für Content-Ersteller ermöglicht diese Funktion die strukturierte Platzierung von Tutorials, Challenges und anderen Serienvideos. Beispielsweise werden alle Videos im Rahmen eines Projekts „10 Tage gesundes Backen“ in einer Serie zusammengefasst. Nutzer können die Videos nacheinander ansehen und dort weitermachen, wo sie aufgehört haben.

Vertreter von Meta teilten TechCrunch mit, dass das Unternehmen auch Möglichkeiten zur Monetarisierung dieser neuen Funktion prüft. Zur Erinnerung: TikTok hat 2023 seine Series-Funktion eingeführt, bei der Ersteller Sammlungen kostenpflichtiger Inhalte erstellen konnten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Meta in Zukunft ein ähnliches Modell einführt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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