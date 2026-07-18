Während ihres Fluges durch das tiefe Weltall nahm die NASA-Raumsonde Psyche hochauflösende Bilder der Marsoberfläche auf, als sie am Planeten vorbeiflog. Obwohl der Mars nicht das Hauptziel der Mission war, bot der Vorbeiflug die Gelegenheit, die wissenschaftlichen Instrumente der Sonde zu testen und einen neuen Blick auf die Geologie des Roten Planeten zu werfen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurden die Bilder am 15. Mai 2026 mit der multispektralen Kamera der Sonde aufgenommen und später zu einem Farbmosaik zusammengesetzt. Die Aufnahmen zeigen deutlich die einzigartigen Merkmale der südlichen Hochländer des Mars, insbesondere die Region Iapygia. Die Sonde Psyche bewegte sich von Nordosten nach Südwesten über die Planetenscheibe und hielt den gesamten Vorgang in nur 6 Minuten fest.

Die räumliche Auflösung der gewonnenen Daten reicht von 381 bis 440 Metern pro Pixel. Die Kamera nutzte Nahinfrarot-, Grün- und Blaufilter, um Unterschiede zwischen verschiedenen Oberflächenbereichen aufzudecken. Dies hilft Wissenschaftlern, die Zusammensetzung von großen Kratern, Bergrücken, windgeformten Spuren und vulkanischen Ebenen auf der Marsoberfläche detaillierter zu untersuchen.

Neue Facetten der Marsgeologie

Etwas unterhalb der Mitte des abgebildeten Bereichs befindet sich der Fournier-Einschlagkrater mit einem Durchmesser von etwa 114 Kilometern. Zudem ist auf der linken Seite des Bildes ein riesiges System von Klippen namens Oenotria Scopuli zu sehen. Dieses geologische Objekt steht im Zusammenhang mit dem großen Isidis-Becken im Nordosten und ist wichtig für die Erforschung der Entstehungsgeschichte und der Ära der Einschläge auf dem Mars.

Solche erfolgreichen Manöver der Psyche-Mission sind nicht nur technisch bedeutsam, sondern zeigen auch jungen Menschen in Ländern mit großem Interesse an Astronomie, wie umfassend die Weltraumforschung ist. Die Gewinnung solch präziser Daten aus Millionen Kilometern Entfernung mittels moderner Technologie ist ein Beweis für das erreichte Niveau des menschlichen intellektuellen Potenzials.

Das Hauptziel — ein mysteriöser Metallasteroid

Die NASA startete diese Sonde, um den Asteroiden Psyche zu untersuchen, der eine einzigartige metallische Zusammensetzung aufweist und sich im Hauptasteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter befindet. Wissenschaftler vermuten, dass dieser Asteroid der Kern eines Planetesimals sein könnte — jener "Bausteine", die an der Entstehung antiker Planeten beteiligt waren. Der Vorbeiflug am Mars diente dazu, der Sonde die notwendige gravitative Beschleunigung zu verleihen und die Flugbahn zu korrigieren.

Dem Plan zufolge wird die Schwerkraft des Asteroiden Psyche die Raumsonde Ende Juli 2029 einfangen. Ab August beginnt das wissenschaftliche Hauptprogramm. Die Sonde wird etwa zwei Jahre lang den Asteroiden umkreisen und dessen Zusammensetzung, Struktur sowie die Geheimnisse seines Ursprungs erforschen. Diese Studien werden helfen zu verstehen, wie terrestrische Planeten mit fester Oberfläche entstanden sind.