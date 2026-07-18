Israel plant Gefängnis mit Krokodilen zu umzingeln, um Ausbrüche zu verhindern

·37·Welt
Israel plant Gefängnis mit Krokodilen zu umzingeln, um Ausbrüche zu verhindern

Ein Plan, ein neues Gefängnis in Israel, in dem palästinensische Häftlinge untergebracht sind, mit Nilkrokodilen zu umzingeln, hat für große Diskussionen gesorgt. Dafür hat die Regierung den rechtlichen Status dieser Tiere geändert, um ihren Einsatz zu Sicherheitszwecken zu ermöglichen.

Berichten zufolge hat Umweltministerin Idit Silman ein Dekret unterzeichnet, das Nilkrokodile von der Liste der geschützten Arten streicht. Der Staat hat nun das Recht, diese Reptilien in speziellen Sicherheitssystemen einzusetzen.

Diese Initiative basiert auf einer Idee von Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir. Vor einigen Monaten schlug er vor, um ein für palästinensische Häftlinge geplantes Gefängnis eine Schutzzone mit Krokodilen einzurichten. Ben-Gvir erklärte, die Idee sei von einem Migrantenzentrum in den USA inspiriert worden, das als „Alligator Alcatraz“ bekannt ist.

Der Minister veröffentlichte sogar ein KI-generiertes Bild von sich selbst mit einem Krokodil in den sozialen Medien und hinterließ eine scharfe Warnung an alle, die einen Ausbruchsversuch wagen könnten.

Der Plan stößt jedoch bei Umweltschützern und Juristen auf scharfe Kritik. Experten betonen, dass der Einsatz von Krokodilen als lebende Wächter sowohl gegen Tierrechte als auch gegen Sicherheitsanforderungen verstößt.

Die israelische Natur- und Parkbehörde erklärte, dass Nilkrokodile nur zu wissenschaftlichen Forschungszwecken und zum Naturschutz gehalten werden sollten. Umweltorganisationen argumentieren, dass Gefängnisse moderne Sicherheitstechnologien nutzen sollten, anstatt Tiere für solche Aufgaben einzusetzen.

Experten wiesen auf einen weiteren wichtigen Aspekt hin: Im Winter sinkt die Aktivität der Krokodile drastisch, weshalb sie ihre Wachaufgaben nicht durchgehend erfüllen können.

Derzeit sorgt der Plan für hitzige Debatten in der israelischen Öffentlichkeit und bei internationalen Organisationen, während die Diskussionen über die Umsetzung andauern.

IsraelPalästinaSicherheitKrokodileGefängnisse
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erstmals in der Geschichte: Roboter treten in einem MMA-Kampf gegeneinander anErstmals in der Geschichte: Roboter treten in einem MMA-Kampf gegeneinander anGestern, 21:40Pelés Finaltrikot für fast 5 Millionen Dollar versteigertPelés Finaltrikot für fast 5 Millionen Dollar versteigertGestern, 19:13Ugandas 86-jähriger stellvertretender Premierminister wieder im RampenlichtUgandas 86-jähriger stellvertretender Premierminister wieder im RampenlichtGestern, 19:06Neymar kaufte eine Yacht für 23 Millionen DollarNeymar kaufte eine Yacht für 23 Millionen DollarGestern, 18:49Vermisstes Mädchen lebte 35 Jahre lang in der Nachbarschaft ihrer ElternVermisstes Mädchen lebte 35 Jahre lang in der Nachbarschaft ihrer ElternGestern, 18:49Schwiegertochter verprügelt Schwiegermutter in China und bricht ihr vier RippenSchwiegertochter verprügelt Schwiegermutter in China und bricht ihr vier RippenGestern, 18:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?
Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?