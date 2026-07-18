Databricks, einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Datenverarbeitung und -analyse, hat bekannt gegeben, dass sein Marktwert 188 Milliarden Dollar erreicht hat. Eine neue Investitionsrunde unter der Leitung des Venture-Fonds Coatue bestätigt, dass dieser Tech-Gigant nicht nur zu einem Data Warehouse, sondern zu einem integralen Bestandteil des modernen KI-Ökosystems geworden ist. Dieser Wert macht das Unternehmen zu einem der wertvollsten privaten Technologie-Startups der Welt, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch hat Databricks zwar keine genaue Summe der Investition genannt, Insider deuten jedoch darauf hin, dass die Zahl bei etwa 3 Milliarden Dollar liegt. Interessanterweise gab das Unternehmen seine neue Bewertung bekannt, noch bevor die Gelder vollständig auf den Konten eingegangen waren. Experten führen dies auf das hohe Vertrauen der Investoren und den großen Bedarf des Marktes an KI-basierten Lösungen zurück.

Von Big Data zur Künstlichen Intelligenz

Das 2013 gegründete Unternehmen Databricks begann seine Tätigkeit mit Software, die es Unternehmen ermöglichte, riesige Datenmengen mithilfe von Cloud-Technologien zu speichern und schnell zu analysieren. Doch das Unternehmen, das in der Ära vor ChatGPT (BC - Before ChatGPT) als einfacher SaaS-Anbieter galt, hat sein Profil in den letzten anderthalb Jahren grundlegend gewandelt. Heute ist es die zentrale Plattform für Unternehmenskunden zur Erstellung und Verwaltung von KI-Modellen.

Der Erfolg des Unternehmens erklärt sich durch die riesigen Mengen an Unternehmensdaten, die bei ihm zusammenlaufen. Wenn Unternehmen ihre KI-Modelle auf Basis ihrer vertraulichen Daten trainieren möchten, bietet Databricks fertige Lösungen, die Sicherheit und Governance gewährleisten. Die Einführung spezieller Datenbanken für KI-Agenten wie Lakebase und KI-Gateways wie Unity hat die Position des Unternehmens in diesem Bereich weiter gefestigt.

Investitionssequenzen und Markttrends

Databricks hat in den letzten Jahren ein regelrechtes Wettrennen um Investitionen veranstaltet. Die Wachstumsrate des Unternehmens ist beeindruckend:

Dezember 2024: 10 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 62 Milliarden Dollar aufgenommen;

September 2025: Der Wert erreichte 100 Milliarden Dollar;

Februar 2026: Weitere 5 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 134 Milliarden Dollar aufgenommen.

Das schnelle Wachstum des Unternehmens hat in der Tech-Community sogar für Witze gesorgt. Viele verbreiten Memes darüber, dass dem Unternehmen die Buchstaben des Alphabets für die Investitionsrunden ausgehen (bis hin zur Series AA). Doch hinter diesen Witzen steht das reale und stabile technologische Fundament des Unternehmens.

Databricks unterstützt zudem den Trend zur Nutzung von Open-Source-Modellen, insbesondere von Modellen mit offenen Gewichten aus China, um Kosten zu optimieren. Das Unternehmen fördert aktiv das von Z.ai entwickelte GLM 5.2-Modell für Programmieraufgaben. CEO Ali Ghodsi teilte kürzlich interne Testergebnisse zur Verwaltung von KI-Kosten für seine 3.000 Entwickler und zeigte Wege zur Effizienzsteigerung auf.

Diese Nachricht ist auch für den sich schnell entwickelnden IT-Sektor in Usbekistan von Bedeutung. Lokale Unternehmen können von den Erfahrungen von Plattformen wie Databricks im Umgang mit Big Data lernen und globale Standards als Vorbild für die Integration von KI in die Unternehmensführung nutzen. Dass Databricks einen Wert von 188 Milliarden Dollar erreicht hat, zeigt, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur auf dem Weltmarkt noch lange nicht nachlassen wird.