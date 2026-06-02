Russlands MS-21, ein Ersatz für die Boeing 737, erreicht bis zu 4.000 km Reichweite

Das russische Flugzeug MS-21 wird voraussichtlich während der Zertifizierungstests eine Flugreichweite von bis zu 4.000 Kilometern bestätigen. Dies gab Vadim Badekha, Leiter der United Aircraft Corporation (UAC), in einem Interview mit TASS bekannt. Ihm zufolge hat das Flugzeug ein großes Potenzial, diesen Wert weiter zu steigern. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Badekha betonte, dass diese Parameter die Fluggesellschaften voll und ganz zufriedenstellen, da sie 80–90 % des aktuellen Streckennetzes abdecken. Derzeit gibt die UAC-Website die maximale Flugreichweite der MS-21 in einer Zwei-Klassen-Konfiguration mit 3.830 km an. Das Flugzeug ist für 175 Passagiere ausgelegt und hat ein maximales Startgewicht von 85 Tonnen.

Der UAC-Chef schloss nicht aus, dass mit der Weiterentwicklung des Programms die Eigenschaften des Flugzeugs, einschließlich der Reichweite, auf 5.000 Kilometer steigen könnten. Zudem wurde berichtet, dass die Yakovlev-Corporation bis Ende 2028 Forschungsarbeiten zur Entwicklung einer verkürzten Version der MS-21 durchführen wird. Auf dieser Basis ist die Entwicklung des Modells MS-21-210 mit geringerer Passagierkapazität, aber größerer Reichweite geplant.

Die MS-21-310 ist ein russisches Passagierflugzeug der neuen Generation für die Mittelstrecke, das als Ersatz für die veralteten Tu-154 und Tu-204 sowie für ausländische Alternativen wie Boeing 737 und Airbus A320 konzipiert wurde. Eine Besonderheit der Konstruktion ist der hohe Anteil an Verbundwerkstoffen (ca. 40 %), was sie zu einem der modernsten russischen Flugzeuge macht.

Der Hauptunterschied dieses Modells zu früheren Prototypen ist der Einsatz der PD-14-Triebwerke aus heimischer Produktion, die ersten, die im modernen Russland für die Zivilluftfahrt entwickelt wurden. Diese Triebwerke spielen eine entscheidende Rolle bei der technischen Unabhängigkeit des Flugzeugs.