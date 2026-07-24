Mobileye-Gründer Amnon Shashua tritt nach fast 30 Jahren Führung zurück

Beim israelischen Unternehmen Mobileye, einem der weltweit führenden Anbieter von Technologien für autonomes Fahren, stehen bedeutende Führungswechsel an. Firmengründer und CEO Amnon Shashua hat angekündigt, dass er nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze sein Amt niederlegen wird. Diese Entscheidung fällt in eine Phase, in der das Unternehmen in eine neue Entwicklungsstufe eintritt und aktiv in den Markt für Robotaxis und humanoide Roboter expandiert, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Laut offiziellen Unterlagen des Unternehmens wird Shashua seine Aufgaben weiterführen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Die Geschichte von Mobileye begann mit Computer-Vision-Chips, die auf der Grundlage von Amnon Shashuas Forschung an der Hebräischen Universität Jerusalem entwickelt wurden. Heute ist die Marke ein globaler Akteur bei der Lieferung von Chips für Fahrzeugsicherheit und Fahrerassistenzsysteme.

Partnerschaft mit Intel und historischer Börsengang

Mobileye ist auch für den größten Börsengang in der Geschichte der israelischen Wirtschaft bekannt. Im Jahr 2017 erwarb die Intel Corporation das Unternehmen für 15,3 Milliarden Dollar. Obwohl Mobileye 2022 als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen an die Börse zurückkehrte, bleibt Intel weiterhin der größte Anteilseigner.

Unter der Führung von Shashua entwickelte sich Mobileye von einem reinen Chip-Lieferanten zu einem Giganten, der Systeme für vollautonomes Fahren entwickelt. Derzeit liefert das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Volkswagen und dessen Tochtergesellschaft MOIA Systeme für selbstfahrende Fahrzeuge. Dies unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens nicht nur bei der Hardware, sondern auch bei komplexen Softwarelösungen.

Mobileye 3.0: Zukunftsstrategie

Im Januar dieses Jahres erwarb Mobileye das Startup Mentee Robotics, das Shashua gehört, für 900 Millionen Dollar. Der Firmenchef bezeichnete diesen Deal als "Mobileye 3.0". Diese Phase markiert die Neuausrichtung des Unternehmens auf Robotik und KI für Fahrzeuge. Die Pläne des Unternehmens sind ehrgeizig und umfassen:

Einführung eines privaten Robotaxi-Dienstes in einer US-Stadt bis 2027;

Anpassung humanoider Roboter für industrielle und häusliche Dienstleistungen;

Globale Verbreitung von Systemen für autonomes Fahren.

Laut Ixbt.com will sich Mobileye in Zukunft nicht nur auf die Automobilindustrie beschränken. Obwohl der Rücktritt von Amnon Shashua das Ende einer Ära für das Unternehmen markiert, wird erwartet, dass sein Vermächtnis und die neue Strategie die Marke Mobileye in der Welt der Technologie zu neuen Höhen führen werden. Die neue Führung steht vor der verantwortungsvollen Aufgabe, diese Großprojekte umzusetzen und das Vertrauen der Investoren zu wahren.