Mini-Hubschrauber in China abgestürzt: zwei Touristen verletzt

Ein Mini-Hubschrauber vom Typ Harbin XLI ist in einem Touristengebiet in der chinesischen Provinz Qinghai abgestürzt. Der Vorfall ereignete sich während eines Fluges in geringer Höhe.

Ersten Informationen zufolge geriet das Luftfahrzeug in die starken Luftwirbel eines anderen in der Nähe fliegenden Fluggeräts. Infolgedessen verlor der Pilot die Kontrolle und der Mini-Hubschrauber stürzte ab.

Durch den Vorfall erlitten zwei Touristen am Boden Verletzungen unterschiedlichen Grades. Sie wurden umgehend medizinisch versorgt.

Derzeit laufen Ermittlungen zu dem Vorfall, und die genauen Unfallursachen werden untersucht.