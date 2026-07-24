AMD stellt Helios-System vor, um die Vormachtstellung von NVIDIA zu brechen

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AMD stellt Helios-System vor, um die Vormachtstellung von NVIDIA zu brechen

AMD, eines der weltweit führenden Halbleiterunternehmen, hat ein neues Rack-System namens Helios angekündigt, das für große KI-Labore und Rechenzentren konzipiert ist. Das auf der Advancing AI-Konferenz in San Francisco vorgestellte Gerät zielt darauf ab, die Marktführerschaft von NVIDIA direkt anzugreifen. Dies berichtet Techcrunch.com .

Laut AMD-CEO Lisa Su ist Helios derzeit das KI-System mit der höchsten Leistung in der Technologiebranche. Dieses Gerät wurde speziell für das Training und die Ausführung der weltweit komplexesten und anspruchsvollsten KI-Modelle entwickelt. Das System kombiniert zahlreiche Prozessoren zu einem einzigen, extrem leistungsstarken Block, was für Projekte mit einem Rechenleistungsbedarf im Gigawatt-Bereich entscheidend ist.

Wettbewerb und strategische Partnerschaft

Bisher war NVIDIA mit seinen Vera Rubin- und Grace Blackwell-Systemen der absolute Marktführer. Berichten von The Register zufolge übertreffen die Leistungsdaten des Helios-Systems jedoch das Vera Rubin-System in einer Reihe von Parametern. Dies eröffnet AMD neue Möglichkeiten auf dem Markt für KI-Infrastruktur.

Das Interesse am neuen System ist bereits sehr hoch. AMD hat bereits Partnerschaften mit Tech-Giganten wie OpenAI, Meta, Oracle und Anthropic geschlossen. Insbesondere Microsoft-Chef Satya Nadella kündigte an, dass das Unternehmen seine Azure-Cloud-Infrastruktur mit Helios-Systemen erweitern werde. Anthropic gab eine strategische Partnerschaft mit AMD bekannt, um bis zu zwei Gigawatt an GPU-Kapazität bereitzustellen.

Zukunftsprognosen und neue Chips

Während der Konferenz beschränkte sich AMD nicht nur auf Helios. Das Unternehmen präsentierte auch die neue Venice-X CPU, die für Rechenzentren und hohe Rechenlasten ausgelegt ist. Dieser neue Chip soll 2027 auf den Markt kommen. Mit Blick auf die Zukunft des KI-Chipmarktes betonte Lisa Su, dass das Marktvolumen in diesem Bereich bis 2030 auf 1,4 Billionen Dollar anwachsen werde.

Laut der AMD-Chefin wird der Beginn des Zeitalters der agentischen KI (agentic AI) den Bedarf an Rechenleistung drastisch erhöhen. Solche Systeme führen mehrstufige logische Prozesse zur Problemlösung aus und greifen wiederholt auf Datenbanken zu. Dies erfordert wiederum Tausende leistungsstarker GPUs. Es wird erwartet, dass der Markt für KI-Beschleuniger bis Ende des Jahrzehnts die Größe des heutigen gesamten Halbleitermarktes erreichen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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