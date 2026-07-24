Der Kampf um Yan Diomande: Europäische Giganten bereit, 100 Millionen Euro zu investieren

Der Transfermarkt im europäischen Fußball nimmt Fahrt auf. Der Kampf um den Flügelspieler Yan Diomande von RB Leipzig hat die prestigeträchtigsten Vereine des Kontinents auf den Plan gerufen. Laut Informationen der Bild-Zeitung haben Arsenal, Manchester City und Real Madrid ihre Bereitschaft signalisiert, die von Liverpool gebotene Summe von 100 Millionen Euro zu zahlen. Dies berichtet Goal.com .

Zunächst führte Liverpool das Rennen um diesen Transfer an, doch das offizielle Angebot der Merseysider in Höhe von 100 Millionen Euro wurde von den Vertretern der Bundesliga abgelehnt. Dennoch haben Diomandes Talent und seine vielversprechende Zukunft auch andere Schwergewichte zu aktivem Handeln bewegt. Der Kampf um den ivorischen Flügelspieler hat sich bereits zu einem echten Transfer-Krieg entwickelt.

Pläne und Ziele der Vereine

Arsenal-Trainer Mikel Arteta möchte nach dem Abgang von Leandro Trossard seine Offensive verstärken und sieht in Diomande den Hauptkandidaten. Manchester City und Real Madrid betrachten den Spieler als eines der einzigartigsten Talente seiner Generation und beobachten seine Situation genau. Beide Vereine sind finanziell in der Lage, die Forderungen von RB Leipzig zu erfüllen.

Die Priorität des Spielers selbst bleibt jedoch Paris Saint-Germain (PSG). Laut Goal.com hat sich Yan Diomande bereits mit dem französischen Meister auf die persönlichen Vertragsbedingungen bis 2031 geeinigt. Dennoch hat PSG noch kein offizielles Angebot beim deutschen Verein eingereicht, was den Abschluss des Transfers verzögert.

Es heißt, dass sich Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff und PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi während des kürzlich in New York ausgetragenen WM-Finales getroffen haben. Es wird vermutet, dass die beiden Führungskräfte erste Gespräche über die Zukunft des Flügelspielers geführt haben. RB Leipzig ist sich bewusst, dass es schwierig wird, ihren Star zu halten, strebt aber eine weitere Preiserhöhung an.

Preis und Transferbedingungen

Die Führung von RB Leipzig bewertet ihr Asset mit mindestens 120 Millionen Euro. Zudem möchten die Deutschen eine Klausel in den Transfervertrag aufnehmen, um den Spieler für ein weiteres Jahr auszuleihen. PSG-Trainer Luis Enrique ist jedoch strikt dagegen. Der spanische Spezialist möchte Diomande bereits in der nächsten Saison in seinem Kader sehen und plant, das Offensivpotenzial sofort zu steigern.

Derzeit bleibt die Situation unklar. Sollte PSG mit einem offiziellen Schritt zögern, könnten Vereine aus der Premier League oder Real Madrid die Situation nutzen, um den Transfer für sich zu entscheiden. Yan Diomande wird seine Karriere höchstwahrscheinlich in einer der fünf besten europäischen Ligen fortsetzen.