TechCrunch, eines der einflussreichsten Technologie-Publikationen der Welt, bringt seinen berühmten Startup Battlefield-Wettbewerb nach Australien. Diese in Zusammenarbeit mit Stripe organisierte Veranstaltung zielt darauf ab, die talentiertesten und vielversprechendsten neuen Projekte des Landes zu entdecken. Im Rahmen der Stripe Tour, die am 19. August in Sydney stattfindet, werden acht Finalisten-Startups ihre Ideen vor Investoren, Journalisten und der breiteren Tech-Community präsentieren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Der Startup Battlefield-Wettbewerb gilt weltweit als eine der renommiertesten Plattformen für Startups. Bisher diente dieser Wettbewerb als Sprungbrett für über 1.700 Unternehmen, die heute Milliarden wert sind, wie Dropbox, Cloudflare, Discord und Trello. Diese Projekte haben insgesamt 32 Milliarden Dollar an Investitionen eingeworben, wobei 250 von ihnen von großen Konzernen übernommen wurden.

Der Kampf um den Sieg und die Hauptpreise

Der Gewinner des Wettbewerbs erhält nicht nur ein Preisgeld, sondern auch eine einzigartige Chance für den globalen Markteintritt. Der Erstplatzierte erhält 15.000 Dollar an Stripe-Zahlungsguthaben sowie ein Ticket für die renommierte TechCrunch Disrupt-Konferenz 2026 in San Francisco. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten Stripe-Guthaben in Höhe von 5.000 bzw. 2.000 Dollar.

Die Aufnahme in die Startup Battlefield 200-Liste auf der TechCrunch Disrupt 2026 ist für jedes Startup der schnellste Weg auf den Weltmarkt. Der Erfolg des früheren Gewinners HealthMatch, der heute mit über 25 Millionen Dollar bewertet wird und Millionen von Patienten weltweit versorgt, beweist die Effektivität dieser Plattform.

Jury: Eine Mischung aus Erfahrung und Analyse

Einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg eines Projekts ist die Jury. Der diesjährige Wettbewerb wird von den prominentesten Vertretern des australischen Startup-Ökosystems bewertet. Darunter ist die Stripe-Vertreterin Jasmine Liew, die über große Erfahrung in der globalen Skalierung von Unternehmen und in der modernen kommerziellen Zahlungsinfrastruktur verfügt.

Zur Jury gehören auch der Venture-Partner und aktive Angel-Investor Brendan Hill sowie der erfahrene Unternehmer Jarron Aizen. Hill bewertet Projekte aus der Sicht eines Investors, während Aizen, der die Herausforderungen beim Aufbau eines Startups aus eigener Erfahrung kennt, die komplexesten Fragen stellt. Dies stellt sicher, dass nur die stärksten und lebensfähigsten Projekte ausgewählt werden.

Diese Veranstaltung ist ein bedeutendes Ereignis nicht nur für die Teilnehmer, sondern für den gesamten Technologiesektor der Region. Auch für Startup-Gründer und Investoren aus Usbekistan ist es von großer Bedeutung, solche internationalen Formate zu verfolgen, globale Standards zu erlernen und Erfahrungen zu sammeln, um in Zukunft an solchen Plattformen teilnehmen zu können.