Patreon kündigt Entlassung von 20 Prozent der Belegschaft an

Die beliebte Plattform für Kreative, Patreon, baut 20 % ihrer Belegschaft ab, um ihre Betriebsabläufe zu optimieren und sich an Marktveränderungen anzupassen. Diese Entscheidung, die von CEO Jack Conte bekannt gegeben wurde, führt dazu, dass 93 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Dies ist eine der größten Entlassungswellen in der jüngeren Geschichte der Plattform, berichtet Techcrunch.com berichtet.

In einem offiziellen Schreiben an die Mitarbeiter betonte Jack Conte, dass Patreon im Kerngeschäft zwar stabil sei, die rasanten Veränderungen auf dem Technologiemarkt jedoch eine Überprüfung der Kostenstruktur erforderten. Er bezeichnete diese „schmerzhafte“ Entscheidung als notwendigen Schritt, um die langfristige Stabilität des Unternehmens zu sichern. Der Prozess zielt darauf ab, die Unternehmensstruktur zu straffen und sich auf die wichtigsten Prioritäten zu konzentrieren.

Der Einfluss von KI und der menschliche Faktor

In der Mitteilung zu den Entlassungen ging Jack Conte auch auf die Rolle von KI-Technologien in der Branche ein. Er merkte an, dass KI die Technologiebranche zwar grundlegend verändert habe, Patreon aber nicht die Absicht habe, Mitarbeiter durch Roboter zu ersetzen. „Wir treffen diese Änderungen nicht, weil wir glauben, dass KI den Menschen ersetzen kann“, betonte der Unternehmenschef.

Die Strategie von Patreon basiert auf menschlicher Kreativität und Interaktion. Conte räumte ein, dass technologische Werkzeuge, egal wie weit sie sich entwickeln, menschliches Können, kritisches Denken und emotionale Bindung nicht ersetzen können. Da KI jedoch Arbeitsabläufe, Produktentwicklung und Kommunikationsmethoden verändert hat, war das Unternehmen gezwungen, sein Betriebssystem zu aktualisieren.

Um die entlassenen Mitarbeiter zu unterstützen, verspricht Patreon eine Abfindung in Höhe von mindestens 16 Wochengehältern. Zudem erhalten die Mitarbeiter eine zusätzliche Woche Gehalt pro Beschäftigungsjahr, eine Krankenversicherung bis Jahresende sowie ein Stipendium in Höhe von 1500 Dollar für den Kauf eines neuen Laptops.

Maßnahmen zum Schutz des Urheberrechts

Patreon hat in letzter Zeit auch aktiv Schritte zum Schutz der Rechte von Kreativen unternommen. So kündigte das Unternehmen letzte Woche in Zusammenarbeit mit Cloudflare die Einführung eines Systems zur Blockierung von KI-Bots an. Diese Maßnahme soll das unbefugte „Scraping“ (Datensammeln) von Werken der Kreativen zum Training von KI-Modellen unterbinden.

Es sei daran erinnert, dass dies nicht der erste Fall dieser Art für Patreon ist. Bereits 2022 baute die Plattform 17 % ihrer Belegschaft ab und musste ihre Büros in Berlin und Dublin schließen. Die aktuellen Entlassungen sind Teil eines allgemeinen Trends in der Technologiewelt, dem viele IT-Giganten folgen, um ihre wirtschaftliche Effizienz zu steigern.