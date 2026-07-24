Eine revolutionäre Veränderung findet in der Welt der Luftfahrt statt: Airbus hat mit den Flugtests seiner neuesten und einzigartigen Entwicklung begonnen – dem für extrem lange Strecken konzipierten Airbus A350-1000ULR. Es wird erwartet, dass dieses Flugzeug das einzige Passagierflugzeug sein wird, das zwei Enden der Welt direkt miteinander verbinden kann. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das im Rahmen des von der australischen Fluggesellschaft Qantas entwickelten Projekts Project Sunrise geschaffene Flugzeug absolviert seinen ersten Testflug von Toulouse nach Melbourne. Diese Distanz von etwa 17.000 Kilometern stellt einen der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der Zivilluftfahrt dar, und die Airbus-Ingenieure testen während des Fluges die Belastbarkeit aller Systeme auf extrem langen Strecken.

Project Sunrise: Rekordverdächtige Flüge

Laut ixbt.com hat der sich im Test befindliche Jet mit der Kennung F-WULR bereits mehr als 13.000 Kilometer zurückgelegt. Das Hauptmerkmal dieses Modells sind die Änderungen am Kraftstoffsystem. Die Ingenieure haben einen zusätzlichen zentralen Kraftstofftank eingebaut, der es dem Flugzeug ermöglicht, die halbe Welt ohne Zwischenstopp zu überfliegen.

Um eine so enorme Distanz zu überwinden, wurden das Gesamtgewicht und die Passagierkapazität des Flugzeugs überarbeitet. Das Modell Airbus A350-1000ULR ist für nur 238 Passagiere ausgelegt, was deutlich weniger ist als bei den Standard-A350-Modellen. Diese Änderung dient jedoch dazu, maximalen Komfort und großzügigen Raum für jeden Passagier in der Kabine zu schaffen.

Qantas hat 12 dieser Flugzeuge bestellt. Dem Plan zufolge soll das erste Serienflugzeug mit dem Namen Vega im April 2027 in Dienst gestellt werden. Danach wird die Eröffnung der längsten Linienflüge der Welt erwartet – auf den Strecken Sydney-London und Sydney-New York.

Ein neues Kapitel in der Luftfahrtgeschichte

Die Dauer dieser Flüge wird 20 Stunden überschreiten. In einer Zeit, in der auch Uzbekistan Airways ihre Flotte mit Langstreckenflugzeugen wie dem modernen Airbus A350 und der Boeing 787 Dreamliner erweitert, wird ein solcher technologischer Sprung in der globalen Luftfahrt den interkontinentalen Reiseverkehr in Zukunft weiter erleichtern.

Der neue Airbus A350-1000ULR zeichnet sich nicht nur durch seine Reichweite, sondern auch durch seine ökologische Effizienz aus. Moderne Triebwerke und leichte Verbundwerkstoffe tragen zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei, was extrem lange Flüge wirtschaftlich rentabel macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Erfolg des Projekts Project Sunrise den Passagieren Zeitersparnis und Reisen ohne Umsteigen ermöglicht. Dies wird zweifellos eine neue Ära in der Entwicklung des internationalen Tourismus und der Geschäftsbeziehungen einläuten.