Tottenham reist ohne Top-Stars zur Saisonvorbereitung: Kulusevski und Kudus fallen aus

Der Londoner Club Tottenham hat seinen Kader für die Saisonvorbereitungstour durch Neuseeland und Australien bekannt gegeben. Das Team unter der Leitung von Roberto De Zerbi hat mit schwerwiegenden Ausfällen zu kämpfen: Dejan Kulusevski und Mohammed Kudus werden die Reise aufgrund ihrer Verletzungen nicht antreten, wie Goal.com berichtet. berichtet darüber.

Die Situation um den schwedischen Flügelspieler Dejan Kulusevski bereitet der Vereinsführung große Sorgen. Der Spieler zog sich kurz vor dem Europa-League-Finale im Mai 2025, das Tottenham gewann, eine schwere Knieverletzung zu. Seitdem, also seit fast 14 Monaten, hat er kein Pflichtspiel mehr bestritten. Dass er derzeit nicht einmal auf dem Trainingsgelände des Vereins zu sehen ist, deutet darauf hin, dass sein Genesungsprozess deutlich schwieriger verläuft als erwartet.

Mohammed Kudus erlitt im Januar im Spiel gegen Sunderland eine Oberschenkelverletzung. Obwohl der Spieler in den letzten Tagen mit individuellem Training im Fitnessstudio begonnen hat, entschied sich der Trainerstab dagegen, ihn durch Langstreckenflüge und intensive Spiele zu gefährden. Kudus wird seine Rehabilitation in London fortsetzen.

Neue Transfers und Kaderveränderungen

Trotz der Verletzungsprobleme nimmt Roberto De Zerbi 35 Spieler mit nach Übersee. Während der Tour werden die Fans die Neuzugänge des Teams in Aktion sehen können. Insbesondere Sandro Tonali und Mateus Fernandes, die im Sommertransferfenster für insgesamt 185 Millionen Pfund verpflichtet wurden, stehen im Kader.

Auch die Neuzugänge Andy Robertson, Jan Paul van Hecke und Torhüter Martin Dubravka werden erstmals im Tottenham-Trikot an einer internationalen Tour teilnehmen. Marcos Senesi, der mit der argentinischen Nationalmannschaft das WM-Finale erreichte, fehlt jedoch aufgrund eines verlängerten Urlaubs. Torhüter Guglielmo Vicario blieb wegen einer kleinen Verletzung aus dem Training in London.

Tottenham plant, im Rahmen dieser Tour drei Testspiele in Auckland und Sydney zu absolvieren. Zuvor hatte das Team die erste Vorbereitungsphase mit einem 1:0-Sieg gegen MK Dons abgeschlossen. Junge Talente wie Wilson Odobert und Xavi Simons wurden ebenfalls in die Liste der verletzungsbedingt fehlenden Spieler aufgenommen.

Für den technischen Stab des Vereins bleibt der langfristige Ausfall von Kulusevski das größte Problem. Es ist weiterhin unklar, wann der Flügelspieler, der einst als tragende Säule des Angriffs galt, wieder einsatzbereit sein wird. Dies könnte Tottenham dazu zwingen, auf dem Transfermarkt nach zusätzlichen Optionen zur Verstärkung der Offensive zu suchen.