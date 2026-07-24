Während sich die Legende der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, der letzten Phase seiner Karriere nähert, gibt es neue Spekulationen über seine Rolle und Zukunft im Team. Der achtfache Ballon d'Or-Gewinner soll nun nicht mehr nur als Hauptstar auf dem Platz fungieren, sondern als geistiger und technischer Mentor für junge Talente — eine einzigartige „Master Yoda“-Figur. Dies berichtet Goal.com.

Laut dem einflussreichen südamerikanischen Fußballexperten Tim Vickery hat die Niederlage Argentiniens gegen Spanien im WM-Finale 2026 gezeigt, dass es Zeit für ernsthafte Veränderungen im Team ist. Wie Goal.com berichtet, hat Messi aufgrund seines körperlichen Zustands Schwierigkeiten, gegen hochkarätige Gegner mit vollem Pressing zu spielen, was eine Überarbeitung seiner Rolle im taktischen Gefüge erfordert.

Nico Paz — der neue „Luke Skywalker“

Experten sehen in dem jungen Star Nico Paz, der derzeit beim italienischen Klub Como glänzt, den Nachfolger von Messi. In Anlehnung an die „Star Wars“-Saga bezeichnete Tim Vickery Messi als „Master Yoda“ und Paz als seinen Schüler „Luke Skywalker“. Diese Dynamik könnte in den kommenden Jahren zum Kern der argentinischen Nationalmannschaft werden.

Der 21-jährige Nico Paz, ein Absolvent der Akademie von Real Madrid, kam bei der letzten Weltmeisterschaft nur auf 71 Spielminuten. Der Hauptgrund dafür ist, dass sein Spielstil dem von Messi sehr ähnlich ist. Beide Spieler lieben es, den Ball am Fuß zu halten und kreative Angriffe zu inszenieren, was es schwierig macht, sie gleichzeitig auf dem Platz einzusetzen.

Dennoch prognostizieren Experten, dass Messi bis zur Copa América 2028 im Nationalteam bleiben wird. Seine Hauptaufgabe wird es sein, junge Spieler wie Nico Paz darauf vorzubereiten, unter hohem Druck zu spielen und seine reiche Erfahrung weiterzugeben. Dies soll einen reibungslosen Generationswechsel im Team gewährleisten.

In Anbetracht der Tatsache, dass Lionel Messi während der Weltmeisterschaft 2030 43 Jahre alt sein wird, ist seine Teilnahme am nächsten Turnier als Spieler fraglich. Sein Einfluss in der Kabine und seine Vorbildfunktion für die Jugend sind jedoch von unschätzbarem Wert für den argentinischen Fußball. Der Trainerstab der Nationalmannschaft beabsichtigt, den legendären Stürmer so lange wie möglich im Teamumfeld zu halten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der argentinische Fußball an der Schwelle zu einer neuen Ära steht. Wenn Lionel Messi weiterhin junge Talente mit seinem hohen Können fördert, wird die „Albiceleste“ zweifellos auch in Zukunft an der Spitze des Weltfußballs bleiben. Nico Paz ist der Hauptkandidat, um der würdigste Nachfolger der Legende zu werden.