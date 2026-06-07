US-Regierung könnte Mitgründer von OpenAI werden

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US-Regierung könnte Mitgründer von OpenAI werden

OpenAI und die Administration des US-Präsidenten Donald Trump setzen die Verhandlungen über die Beteiligung des Staates am Kapital des KI-Giganten fort. Laut CNBC werden diese Ideen seit über einem Jahr diskutiert. Quellen zufolge schlug OpenAI-CEO Sam Altman dieses Konzept dem Weißen Haus erstmals 2025 vor. Das Thema wurde diese Woche bei Treffen zwischen Altman und US-Gesetzgebern erneut aufgegriffen. Wie Ixbt.com berichtet .

Der geprüfte Vorschlag sieht vor, dass OpenAI einen Teil seiner Anteile an den Staat abtritt, um einen speziellen Investmentfonds ähnlich einem Staatsfonds zu bilden. In im Frühjahr veröffentlichten Politikvorschlägen gab das Unternehmen an, dass dieser Fonds in langfristige Vermögenswerte im Bereich der Entwicklung künstlicher Intelligenz investieren soll, wovon US-Bürger durch das Wirtschaftswachstum der Branche profitieren würden.

Eines der diskutierten Szenarien sieht die Verteilung eines Teils der Fondseinnahmen an die Bevölkerung vor. Die endgültigen Parameter des Deals, einschließlich des Anteils von OpenAI und der Bedingungen für den Staatseinstieg, sind noch nicht festgelegt. Präsident Donald Trump bestätigte die Verhandlungen indirekt und erklärte, dass verschiedene Optionen geprüft werden, bei denen Amerikaner zu einzigartigen Partnern in der technologischen Entwicklung werden könnten.

Das Interesse des Weißen Hauses an solchen Initiativen hängt mit der Politik zur Unterstützung strategischer Technologiebereiche zusammen. Zuvor hatte die US-Regierung Schritte unternommen, um die staatliche Beteiligung an Projekten im Bereich Halbleiter und Quantentechnologien zu sichern. Derzeit ist OpenAI eines der wertvollsten privaten Unternehmen der Welt mit einer Bewertung von über 850 Milliarden Dollar. Das Unternehmen prüft auch die Möglichkeit eines Börsengangs (IPO) in naher Zukunft.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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