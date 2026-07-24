Xiaomi revolutioniert das Laden: Neue Power Bank 5i 20000 67W vorgestellt

Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi hat sein neuestes Produkt auf dem Markt für Mobilzubehör präsentiert. Die neue Power Bank 5i 20000 67W, die ihr Debüt auf dem indischen Markt feiert, überzeugt nicht nur durch ihre hohe Kapazität, sondern auch durch die Fähigkeit, Smartphones in kürzester Zeit aufzuladen. Das Gerät wurde unter Berücksichtigung aller Bedürfnisse moderner Nutzer entwickelt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com verfügt das neue Modell über eine Kapazität von 20.000 mAh und besteht aus drei 6.700 mAh Lithium-Ionen-Zellen. Die Gesamtenergiekapazität des Geräts beträgt 74,37 Wh, was den internationalen Luftfahrtstandards voll entspricht. Das bedeutet, dass das Gadget problemlos als Handgepäck mit an Bord eines Flugzeugs genommen werden kann, was für Reisende ein großer Vorteil ist.

Technische Möglichkeiten und Designlösungen

Ein besonderes Merkmal des Geräts ist das integrierte USB Type-C-Kabel. Dieses Kabel dient nicht nur zum Laden, sondern fungiert auch als robuste Trageschlaufe. Der Hersteller gibt an, dass das aus thermoplastischem Polyurethan gefertigte Kabel bis zu 5.000 Biegezyklen standhält, was auf eine lange Lebensdauer hindeutet.

Die Xiaomi Power Bank 5i unterstützt eine Ausgangsleistung von bis zu 67 W, was ausreicht, um moderne Flaggschiff-Smartphones und sogar einige Laptops schnell aufzuladen. Zum Aufladen des Geräts selbst ist eine Eingangsleistung von bis zu 65 W vorgesehen. Das Gadget verfügt über insgesamt drei Anschlüsse: das integrierte USB-C-Kabel, einen USB-C-Port und einen USB-A-Port.

Sicherheit und intelligente Funktionen

Das neue Modell ist mit modernen Schnellladestandards kompatibel, darunter USB Power Delivery 3.0 (mit PPS-Technologie) und Qualcomm Quick Charge 3.5. Zudem gibt es einen Modus für niedrige Stromstärken, der das sichere Laden kleiner Gadgets wie kabelloser Kopfhörer und Smartwatches ermöglicht. Dieser Modus wird über die USB-C-Ports automatisch oder durch zweimaliges Drücken der Power-Taste am USB-A-Port aktiviert.

Besonderer Wert wurde auf die Sicherheit gelegt; das Gerät ist mit folgenden Schutzsystemen ausgestattet:

Zwei Temperatursensoren zum Schutz vor Überhitzung;

Schutz vor Kurzschluss und Überladung;

Ein 12-stufiges umfassendes Sicherheitssystem;

Digitales Display zur Anzeige von Ladestand und Status.

Die Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W wird in den Farben Schwarz und Blau erhältlich sein. Der offizielle Preis liegt bei etwa 40 Dollar (3.299 Indische Rupien), der Verkaufsstart ist für den 28. Juli geplant. Es wird erwartet, dass dieses Modell bald auch auf dem usbekischen Markt erscheint und zu einem der meistverkauften Zubehörteile seiner Preisklasse wird.