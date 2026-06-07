RAM-Preise sollen bis Ende 2026 auf das Doppelte steigen

Die RAM-Preise könnten bis Ende 2026 auf das Doppelte steigen. Diese Prognose gab Chris Xia, Regionalmanager für Australien und Neuseeland bei Lexar, bekannt. Seinen Worten zufolge spiegeln die aktuellen Rabatte nicht die reale Marktsituation wider. Berichtet von Ixbt.com Bericht .

Der Experte betont, dass Einzelhändler versuchen, alte Bestände zu verkaufen, bevor neue, teurere Chargen eintreffen. Als Hauptgrund für den Preisanstieg wird der stark gestiegene Bedarf an Speicherchips durch die Branche für künstliche Intelligenz (KI) genannt.

Große Hersteller wie Samsung, SK hynix und Micron richten einen großen Teil ihrer Kapazitäten auf die Produktion von Hochgeschwindigkeits-HBM-Speicher aus, der für KI-Beschleuniger und Rechenzentren erforderlich ist. Infolgedessen nimmt das für den allgemeinen Verbrauchersegment bestimmte Speichervolumen ab.

Chris Xia fügt hinzu, dass sich Änderungen der Produktionskosten in der Regel mit einer Verzögerung von acht bis neun Monaten auf den Endverbraucher auswirken. Derzeit zeigt die Marktpreisdynamik nur einen Aufwärtstrend. Sobald die alten Bestände aufgebraucht sind, werden die Preise für neue Chargen unvermeidlich höher sein.