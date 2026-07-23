Samsung revolutioniert die Welt der Smartphones: Galaxy Z Fold 8 offiziell vorgestellt

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat offiziell sein neuestes technisches Meisterwerk, das faltbare Smartphone Galaxy Z Fold 8, präsentiert. Es wird erwartet, dass dieses Gerät eines der dünnsten und leichtesten Flaggschiffe nicht nur in der Geschichte der Marke, sondern in der gesamten Mobilfunkbranche wird. Laut ixbt.com verfügt das neue Modell über ein Design und technische Spezifikationen, die sich grundlegend von seinen Vorgängern unterscheiden und den Wettbewerb auf dem Markt auf eine neue Stufe heben. Dies berichtet die Nachricht.

Das äußere Erscheinungsbild des Smartphones hat sich deutlich verändert: Das Gehäuse ist breiter und in einem Format gestaltet, das einer quadratischen Form näher kommt. Der erstaunlichste Aspekt des Geräts sind seine Abmessungen. Im aufgeklappten Zustand ist das Galaxy Z Fold 8 nur 4,5 mm dick und wiegt lediglich 206 Gramm. Diese Werte sorgen für einen rekordverdächtigen Komfort unter den faltbaren Smartphones und stellen es auf eine Stufe mit herkömmlichen Monoblock-Smartphones.

Neue Materialien und Bildschirmtechnologie

Diesmal ist es den Ingenieuren von Samsung gelungen, die Falte auf dem Bildschirm auf ein Minimum zu reduzieren. Dafür hat das Unternehmen erstmals ein innovatives Material namens Flex Titanium verwendet. Dank dieses Materials wirkt das interne 7,6-Zoll-Flex-Display robuster und flacher. Das Gerät ist zudem mit einem weißen Gehäuse und einem modernen Dual-Kamera-Modul ausgestattet.

Technologisch ist das Galaxy Z Fold 8 mit den leistungsstärksten Prozessoren seiner Kategorie ausgestattet. Im Lieferumfang finden Nutzer auch ein originales Samsung-Ladegerät. Dies ist eine unerwartete und erfreuliche Neuigkeit für Käufer, angesichts des Trends, in den letzten Jahren Zubehör aus den Verpackungen von Flaggschiffen zu entfernen.

Kommender Wettbewerb mit Apple

Experten sind der Meinung, dass das Modell Galaxy Z Fold 8 der Hauptkonkurrent für das faltbare iPhone Ultra sein wird, das voraussichtlich im September 2026 von Apple vorgestellt wird. Gerüchten zufolge wird das Apple-Gerät über einen 7,8-Zoll-Bildschirm verfügen und gegen die von Samsung gesetzten hohen Standards antreten. Derzeit versucht Samsung, seine Marktführerschaft mit den Modellen Galaxy Z Fold 8 und Galaxy Z Fold 8 Ultra zu behaupten.

Unmittelbar nach der Präsentation wurden in einigen Regionen, einschließlich des russischen Marktes, Vorbestellungen für die neuen Smartphones und die Smartwatches der Marke entgegengenommen. Die Ankunft dieser Geräte auf dem usbekischen Markt wird in den kommenden Wochen erwartet. Die neue Generation des Galaxy Z Fold 8 wird zweifellos zum attraktivsten Gadget, nicht nur für Technikbegeisterte, sondern auch für Geschäftsleute.